Thủ môn của U22 Việt Nam: Cao 1m91, giá trị chuyển nhượng cao nhất V-league

Linh Lê
LINH LÊ
HHTO - Thủ môn Trần Trung Kiên - người "gác đền" của U22 Việt Nam nhanh chóng thu hút sự chú ý đặc biệt của các chị em bởi chiều cao vượt trội 1m91, gương mặt điển trai cùng nụ cười dễ thương.

Tối 18/12, các chàng trai của đội tuyển U22 Việt Nam đã có chiến thắng ngoạn mục trước chủ nhà U22 Thái Lan tại trận Chung kết bóng đá nam SEA Games 33.

599467148-1519080152678592-8247897521793930977-n.jpg

Bên cạnh phong độ thi đấu ấn tượng, loạt ảnh "visual bùng nổ" cùng chiều cao nổi bật của nam thủ thành U22 Việt Nam - Trần Trung Kiên (sinh năm 2003, quê Hưng Yên) cũng nhận về nhiều lời khen. Trung Kiên nổi tiếng với chiều cao 1,91 m, cao hơn cả những đàn anh nổi tiếng như Đặng Văn Lâm hay Trần Đình Triệu. Anh hiện thuộc biên chế của CLB Hoàng Anh Gia Lai.

599930615-1998950470667667-7757584608960932219-n.jpg

Trước đó, ở 3 trận vòng loại U23 châu Á 2026 tại bảng C, thủ môn Trần Trung Kiên của U23 Việt Nam đã xuất sắc giữ trắng lưới, qua đó góp công lớn giúp đội nhà có mặt ở vòng Chung kết giải đấu của châu lục diễn ra vào năm sau.

526025634-1884267832135932-4312539553336259681-n.jpg

Sau chiến thắng đầy cảm xúc tối qua, thủ môn Trần Trung Kiên khiến nhiều người hâm mộ bật cười khi nhắn tin "khoe" huy chương vàng với TikToker Tina Thảo Thi. Trong bức ảnh chụp đoạn tin nhắn được Tina Thảo Thi chia sẻ trên fanpage, Trung Kiên viết: "Em hâm mộ chị Tina quá. Vui quá". Khi được hỏi có tham gia trận đấu này, nam thủ thành "dỗi", gửi luôn bức ảnh chụp cùng tấm huy chương vàng để chứng minh. Khoảnh khắc đáng yêu và mối liên hệ bất ngờ giữa Trung Kiên và Tina Thảo Thi cũng khiến nhiều dân mạng thích thú.

600276393-882643757470596-1761021813113077078-n.jpg

Sự thăng tiến không ngừng của Trung Kiên được ghi nhận bởi các chuyên trang thống kê. Tính đến cuối năm 2025, Transfermarkt định giá anh ở mức khoảng 200.000 Euro (hơn 6 tỷ đồng), đưa anh trở thành thủ môn trẻ người Việt Nam có giá trị chuyển nhượng cao nhất V-League.

485027560-1785762588653124-7301780940935864279-n.jpg
476447541-1755532478342802-5974717601264132711-n.jpg
Thủ môn Trần Trung Kiên sở hữu chiều cao vượt trội, khuôn mặt điển trai.
coverfb.jpg
Linh Lê
LINH LÊ
Ảnh: FBNV
#U22 Việt Nam #Thủ môn #Trần Trung Kiên #V-League #chuyển nhượng #bóng đá

