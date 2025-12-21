Bạn trẻ Nhân Văn mang trải nghiệm trị liệu tâm lý nhờ chuyển động đến với mọi người

Hoạt động được tổ chức bởi Câu lạc bộ Văn minh Học đường USSH trong khuôn khổ Chiến dịch nâng cao kỹ năng thực hành xã hội - Sống Chuẩn 15: The Little Pause.

Lắng nghe bản thân bằng những chuyển động

Đến với chương trình, các bạn trẻ sẽ được trải nghiệm các hoạt động trong hình thức trị liệu tâm lý nhờ múa/chuyển động dưới sự hướng dẫn của ThS. Bùi Tuyết Minh, người đầu tiên đưa phương pháp này đến gần hơn với lĩnh vực trị liệu tâm lý tại Việt Nam.

Cô Minh sẽ đưa các bạn bước ra khỏi sự mỏi mệt, nhiễu loạn của cuộc sống hiện tại bằng những động tác vận động đơn giản, năng động như vươn vai, vỗ tay hay nhún nhảy tại chỗ. Bên cạnh đó, cô cũng tạo ra những khoảng không gian tĩnh lặng, nhẹ nhàng để các bạn sinh viên có thời gian giải tỏa nguồn năng lượng tiêu cực, đồng thời lắng nghe những tâm sự bên trong bản thân mình.

Cô Tuyết Minh cùng khởi động với các bạn sinh viên khi bắt đầu hoạt động (Ảnh: Phi Long)

Các bạn trẻ cùng nhắm mắt, hòa mình vào không gian tĩnh lặng để lắng nghe bản thân (Ảnh: Phi Long)

Các bạn sinh viên cùng nhau tham gia hoạt động kết nối "Vòng tròn sự sống" do cô Minh hướng dẫn (Ảnh: Phi Long)

Đây là một hình thức trải nghiệm khá mới lạ với các bạn trẻ. Chia sẻ về lý do chọn lựa hoạt động cho chương trình lần này, bạn Trịnh Minh Phương (Trưởng BTC) cho biết: “Tuy trị liệu qua chuyển động là hình thức khá mới, nhưng đây là phương pháp vừa đơn giản mà lại mạnh mẽ. Nó đơn giản ở chỗ là bất kỳ ai cũng có thể thực hiện được mà không cần đến những kỹ thuật chuyên nghiệp, và mạnh mẽ vì mỗi con người chúng ta ngay từ nhỏ đã có thể biểu thị những cảm xúc, suy nghĩ của mình rất rõ ràng qua hành động hay hình thể”.

Một trải nghiệm mới lạ và giàu cảm xúc

Ngay khi nghe đến cụm “trị liệu qua chuyển động”, bạn Dương Huy Cường (sinh viên Trường ĐH KHXH&NV) đã nghĩ rằng đây sẽ là hoạt động kết hợp giữa âm nhạc đương đại và những điệu múa uyển chuyển cần sự chuyên nghiệp. Nhưng sau khi trực tiếp trải nghiệm, Cường chia sẻ: “Mình thấy mọi hoạt động mà chương trình mang đến khác xa so với tưởng tượng ban đầu. Chúng mình được thực hiện những động tác rất đơn giản, gần gũi kèm theo sự chỉ dẫn tận tình của cô. Hoạt động mình thích nhất chính là “Vòng tròn sự sống”, là khoảnh khắc mọi người tham gia chương trình cùng lên sân khấu để cùng chuyển động, tương tác và kết nối với nhau”.

Huy Cường hào hứng tham gia hoạt động khởi động mở màn (Ảnh: Phi Long)

Từ khía cạnh chuyên gia, cô Tuyết Minh nhìn nhận: “Ngày hôm nay, tôi như được trở lại thời sinh viên khi cùng các bạn tham gia hoạt động. Tôi thấy được sức trẻ và năng lượng bên trong các bạn, nhưng các bạn cũng cần phải biết lắng nghe bản thân mình nhiều hơn nữa. Dẫu cuộc sống bận rộn, nhưng các bạn hãy để cho bản thân mình có những “điểm dừng” thích hợp, kết nối với sức mạnh nội tại để nhìn nhận và tạo động lực cho mình đi đến những mục tiêu trong cuộc đời, hay chỉ đơn giản là có những khoảng lặng để nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân nhiều hơn”.

Cô Minh (áo vàng) mong muốn các bạn trẻ biết chăm sóc, yêu thương và thấu hiểu bản thân hơn giữa những lo toan, bộn bề của cuộc sống hiện tại (Ảnh: Phi Long)

BTC cũng mong muốn thông qua trải nghiệm trị liệu qua chuyển động, các bạn trẻ sẽ có những khoảng tĩnh lặng để thư giãn, thấu hiểu bản thân và tái tạo nguồn năng lượng mới cho cuộc sống. Đồng thời, mỗi bạn cũng sẽ biết cách làm chủ cũng như cân bằng cảm xúc của bản thân để áp dụng vào đời sống hằng ngày.