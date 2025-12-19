Teen mở hội chợ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường tại Tiểu học Nam Thành Công

Các bạn học sinh từ dự án Striped Project đã tổ chức thành công Giờ Phe 2025: BUBBLY BAZZA - sự kiện thứ hai của chặng thứ hai mùa hoạt động thứ 11 - với các hoạt động hội chợ nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng.

Gần 2000 người dân tại Hà Nội đã tham gia là minh chứng cho sự thành công của hội chợ. Được đánh giá là một trong những dự án học sinh hàng đầu về môi trường hiện nay, Striped Project góp phần giáo dục người trẻ về loại tài nguyên được sử dụng hằng ngày, rộng rãi đó là giấy.

Giờ Phe (The Fair) là hội chợ thường niên và là một trong 3 sự kiện chính của dự án. Không chỉ là hội chợ thông thường, Giờ Phe sẽ được tổ chức với mô hình hội chợ tái chế kết hợp các hoạt vui chơi, giải trí.

Giờ Phe 2025: BUBBLY BAZZA đã được tổ chức tại trường Tiểu học Nam Thành Công với quy mô lớn. Sự kiện có 2 hoạt động chính là tổ chức workshop để người tham gia được trải nghiệm làm đồ và các hoạt động giải trí khác như khu vui chơi, gian hàng ẩm thực cũng như đồ uống. Song song với đó là những hoạt động nuôi dưỡng tâm hồn như âm nhạc hay nghệ thuật.

Lấy cảm hứng từ chiếc máy gắp gấu ngộ nghĩnh, chủ đề BUBBLY BAZZA mở ra góc nhìn mới về sự gắn kết, sẻ chia và những hành động nhỏ để giúp đỡ môi trường. “Chiếc máy gắp gấu” này hoạt động bằng năng lượng tái chế, từ chai lọ cũ, mảnh chai nhựa bỏ,... được ghép lại tạo thành nguồn năng lượng cho máy hoạt động. Giống như vậy, những món đồ handmade được bày bán ở hội chợ chính là linh hồn cho sự kiện, là những phần quà từ sức mạnh của sự tái chế.

Mỗi khi ai đó “gắp” thành công một quả bóng trong suốt, họ sẽ nhận được không chỉ một món đồ dễ thương, mà đấy còn là một câu chuyện về yêu thương, sẻ chia và hành trình hồi sinh của vật liệu cũ. Chủ đề này gợi ra thông điệp: Đôi khi điều nhỏ bé nhất như một món quà bất kỳ từ chiếc máy gắp gấu cũng có thể đem đến niềm vui.

Điểm sáng của năm nay là booth trao đổi sách, truyện - nơi người tham gia quyên góp những cuốn sách, quyển truyện phù hợp để đem tặng trẻ em vùng cao trong chuyến đi “Ngày tình nguyện” vào tháng 2/2026. Người tham gia khi đến quyên góp sách có thể nhận những phần quà ý nghĩa tùy theo số lượng sách gửi tặng.

Từ đó, qua việc tổ chức của "Giờ Phe 2025", Ban tổ chức của Striped Project mong muốn gửi gắm thông điệp: Chúng ta không chỉ cần phải sống chan hòa cùng thiên nhiên, mà còn cần có ý thức gìn giữ, “làm đẹp” môi trường từ những hành động dù là nhỏ bé nhất và không lãng quên người bạn chân thành của ta - thiên nhiên.