Yêu thương gửi đảo xa: Bài học về lòng biết ơn của tween Tiểu học Đoàn Thị Điểm

Chương trình là hoạt động thiết thực hướng về các cán bộ, chiến sĩ Hải quân và lực lượng biên phòng đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc nơi tuyến đầu.

Đây cũng là hoạt động trọng tâm hưởng ứng chủ đề giáo dục tháng 12 của Nhà trường: Kỷ luật là sức mạnh, góp phần giáo dục học sinh tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật, lòng biết ơn và tình yêu quê hương, biển đảo. Thông qua những việc làm cụ thể, ý nghĩa, học sinh được tiếp cận lịch sử và truyền thống quân đội không chỉ bằng kiến thức sách vở, mà bằng cảm xúc và hành động chân thành.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động phát động học sinh toàn trường viết thư tay, làm thiệp chúc Tết để gửi tới các chú bộ đội Hải quân đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1, các đảo ven bờ, tàu trực trên biển và một số đồn biên phòng khu vực biên giới phía Bắc. Những dòng chữ nắn nót, những hình vẽ ngây thơ cùng lời chúc giản dị nhưng ấm áp đã trở thành những “cánh thư vượt sóng”, kết nối yêu thương từ mái trường tới nơi đầu sóng ngọn gió.

Mỗi bức thư, mỗi tấm thiệp không chỉ là món quà tinh thần dành cho các cán bộ, chiến sĩ, mà còn là bài học sống động về kỷ luật, sự hy sinh và tinh thần phụng sự Tổ quốc được nuôi dưỡng trong tâm hồn trẻ thơ. Qua đó, học sinh hiểu hơn về giá trị của hòa bình và ý nghĩa của việc giữ gìn chủ quyền biển đảo quê hương.

Trong khuôn khổ chương trình, Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm đã phối hợp trao tặng 200 thùng quà Tết và 15 cây đàn ghi-ta gửi tới các điểm đảo, nhà giàn, tàu trực và đồn biên phòng. Những món quà góp phần tiếp thêm niềm tin, động lực để các cán bộ, chiến sĩ vững vàng nơi tuyến đầu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thông qua chương trình Yêu thương gửi đảo xa - Niềm tin nơi cánh sóng, Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm tiếp tục khẳng định định hướng giáo dục nhân ái gắn với trải nghiệm thực tiễn. Chương trình không chỉ kết nối đất liền với đảo xa, mà còn gieo vào lòng học sinh những hạt mầm đẹp đẽ của lòng biết ơn, niềm tự hào dân tộc và ý thức công dân, được bồi đắp từ những hành động nhỏ bé nhưng bền bỉ, kỷ luật và đầy yêu thương.