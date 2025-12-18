Teen 2K8 lưu ý: Những thay đổi trong Dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2026

HHTO - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 đang đến gần với nhiều điều chỉnh mới trong quy chế. Từ việc tinh giản giấy tờ, thay đổi cách tổ chức đến tăng ứng dụng công nghệ và siết chặt tính minh bạch, Dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2026 được xem là cập nhật quan trọng mà teen lớp 12 không thể bỏ qua trước khi bước vào kỳ thi quyết định này.

Bộ GD&ĐT vừa công bố Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT, dự kiến áp dụng từ kỳ thi năm 2026.

Dự thảo đang được lấy ý kiến rộng rãi trước khi ban hành chính thức và được đánh giá là có nhiều điều chỉnh đáng chú ý, tác động trực tiếp tới học sinh lớp 12, đặc biệt là thế hệ teen 2K8 - những thí sinh sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT trong năm tới.

Theo Bộ GD&ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 về cơ bản vẫn giữ ổn định như kỳ thi năm 2025 nhằm tránh gây xáo trộn cho học sinh và nhà trường.

Cấu trúc kỳ thi không có thay đổi lớn khi thí sinh vẫn thi 4 môn, gồm 2 môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn, cùng hai môn tự chọn trong số các môn đã học ở chương trình giáo dục phổ thông. Kỳ thi dự kiến được tổ chức trong 3 buổi, bảo đảm gọn nhẹ nhưng vẫn đánh giá được toàn diện năng lực học sinh.

Điểm đáng chú ý trong dự thảo lần này nằm ở việc điều chỉnh các quy định về tổ chức và quản lý kỳ thi để phù hợp với bối cảnh mới. Một trong những thay đổi dễ nhận thấy nhất là việc đơn giản hóa tối đa các loại giấy tờ liên quan đến đăng ký và dự thi.

Hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh sẽ chỉ được lưu tại trường phổ thông, thay vì phải chuyển qua nhiều cấp trung gian như trước. Giấy báo dự thi và thẻ dự thi cũng được tích hợp thành một loại giấy tờ duy nhất là giấy báo dự thi, giúp học sinh thuận tiện hơn trong quá trình làm thủ tục và đi thi. Tương tự, giấy chứng nhận kết quả thi và giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời được gộp lại, giảm bớt tình trạng rườm rà, dễ nhầm lẫn.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng điều chỉnh quy định về công tác thanh tra, kiểm tra kỳ thi theo hướng phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới của ngành thanh tra. Việc phân định rõ chức năng, nhiệm vụ giữa các lực lượng tham gia giám sát kỳ thi được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao tính minh bạch, khách quan và nghiêm túc.

Một điểm mới khác nhận được sự quan tâm của nhiều học sinh là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức kỳ thi. Theo dự thảo, dữ liệu liên quan đến kỳ thi sẽ được truyền trực tuyến giữa các hội đồng thi và Bộ GD&ĐT, thay thế dần các phương thức thủ công trước đây. Việc này không chỉ giúp tăng độ chính xác và an toàn dữ liệu, mà còn rút ngắn thời gian xử lý thông tin, giảm áp lực cho các khâu tổ chức và quản lý.

Về phúc khảo bài thi, dự thảo quy định rõ hơn nhằm bảo đảm quyền lợi của thí sinh. Những trường hợp bài thi có thay đổi điểm sau phúc khảo sẽ phải thực hiện đối thoại trực tiếp giữa thí sinh và người chấm thi. Quy định này được đánh giá là bước tiến trong việc tăng cường tính công khai, minh bạch, giúp học sinh hiểu rõ hơn về kết quả bài làm của mình.

Có thể thấy, các điều chỉnh trong Dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2026 không làm thay đổi “khung” của kỳ thi, nhưng lại tập trung vào việc tinh giản thủ tục, tăng ứng dụng công nghệ và nâng cao tính minh bạch trong tổ chức.

Với teen 2K8, việc sớm nắm bắt những thay đổi này sẽ giúp chủ động hơn trong quá trình chuẩn bị, tránh bỡ ngỡ khi bước vào kỳ thi quan trọng đánh dấu chặng đường cuối cùng của bậc học phổ thông.