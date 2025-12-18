Nỗ lực để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình

Từ những thiếu thốn chồng chất, gia đình nhiều khó khăn đến những ước mơ táo bạo và nỗ lực bền bỉ từng ngày, Dương Thị Mỹ Hồng - sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM - đã cho thấy sức mạnh bứt phá của một người trẻ dám mơ lớn và kiên trì theo đuổi con đường của mình. Không chọn cách đầu hàng trước nghịch cảnh, Hồng chọn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Học bổng SCG Sharing the Dream trở thành một dấu mốc quan trọng, tiếp thêm cho Hồng sự tự tin và nguồn động lực mới để em tự tin bứt phá trong học tập, chủ động mở ra những cơ hội và trải nghiệm mới mẻ cho em.

Biến mất mát thành động lực

Sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: cha mất sớm, mẹ là lao động chính trong môi trường độc hại, gia đình gánh nợ, anh chị phải hy sinh nhiều cơ hội để em được đi học - tất cả tưởng chừng đủ để khiến một cô bé chùn bước. Nhưng với Mỹ Hồng, nghịch cảnh không phải rào cản. Đó là lời nhắc nhở về sự hy sinh và cũng là nguồn năng lượng không bao giờ cạn.

“Những thiếu thốn chưa bao giờ là trở ngại cản bước em; ngược lại, nó khiến em biết mình phải cố gắng nhiều hơn”, Hồng chia sẻ. Mỗi lúc mệt mỏi, chỉ cần nghĩ đến những vất vả của mẹ và anh chị, em lại tự nhắc mình rằng nỗ lực hôm nay chính là cách trân trọng những yêu thương thầm lặng ấy.

Những năm phổ thông, Hồng học không chỉ để giỏi, mà để mở ra một cánh cửa mới cho gia đình, thoát khỏi vòng lặp khó khăn mà nhiều thế hệ đã trải qua. Em hiểu rằng học tập không phải con đường nhanh nhất dẫn đến thành công, nhưng là con đường bền vững nhất với một người trẻ đi lên từ nghịch cảnh.

“Động lực của em không đến từ tham vọng lớn lao, mà từ tình thương và sự hy sinh của mẹ và anh chị”, Hồng nói. Vì vậy, với Hồng, học bổng SCG Sharing the Dream không chỉ trao hỗ trợ học tập, mà còn là sự sẻ chia và khích lệ đúng lúc để em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ và vững tin vào tương lai.

Mỹ Hồng đã trở thành đại sứ ESG Ambassador 2024.

Hành trình tích lũy từng kỹ năng

Không dựa dẫm vào hoàn cảnh, Hồng chọn chủ động tìm kiếm trải nghiệm. Ngoài việc học, em từng làm gia sư, đan mây tre, phục vụ quán cà phê, nhận order, pha chế… như một cách để va chạm thực tế và rèn kỹ năng.

“Để cân bằng học tập và làm thêm không dễ, nhưng em lập kế hoạch theo tuần để quản lý thời gian. Ban ngày học và làm, buổi tối dù mệt em vẫn dành 1 - 2 tiếng ôn bài hoặc luyện kỹ năng mềm”, Hồng cho biết.

Những buổi đứng lớp dạy kèm giúp em học cách truyền đạt; những ca làm tại quán cà phê rèn sự nhẫn nại và khả năng xử lý tình huống; việc luyện ngoại ngữ và thuyết trình giúp em tự tin hơn khi đứng trước đám đông.

Với Hồng, kiến thức - kỹ năng - trải nghiệm không tách rời mà bổ trợ cho nhau, tạo thành nền tảng vững chắc cho ước mơ. “Em học được rằng mọi nỗ lực nhỏ, nếu kiên trì, sẽ tạo ra kết quả lớn trong tương lai”.

Không chỉ muốn thoát nghèo hay cải thiện thu nhập, Mỹ Hồng mơ trở thành nữ doanh nhân thành công trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế - theo cách của riêng mình.

Với em, “thành công” không chỉ là những con số tài chính hay danh tiếng. Thành công là khi mẹ được chăm sóc tốt hơn; anh chị bớt nhọc nhằn; và những bạn trẻ mồ côi hoặc khó khăn được hỗ trợ - như cách em từng may mắn được nâng đỡ.

Hồng tin rằng kinh doanh và trách nhiệm xã hội không tách rời nhau. Một doanh nhân trẻ trong thời đại mới phải biết tạo tác động tích cực.

Em mong tương lai có thể lập chương trình hỗ trợ trẻ mồ côi theo hướng dài hạn, giúp các bạn được học tập, phát triển kỹ năng hoặc đơn giản là có một người đồng hành.

Những bài học từ chương trình SCG Sharing the Dream giúp em hiểu rằng giá trị của người làm kinh doanh không nằm ở thành tích, mà ở ảnh hưởng tích cực họ tạo ra cho cộng đồng.

Mỹ Hồng có cơ hội được gặp gỡ và kết nối thêm nhiều bạn bè từ chương trình học bổng.

Từ Đại sứ ESG SCG 2024 đến hành trình lan tỏa phát triển bền vững

Trở thành Đại sứ ESG SCG 2024 mở ra hành trình mới cho Hồng - hành trình của trách nhiệm, của hiểu biết sâu hơn về phát triển bền vững, môi trường và vai trò của người trẻ.

Theo Hồng, thách thức lớn nhất khi chia sẻ ESG (Môi trường - Environmental, Xã hội - Social và Quản trị minh bạch - Governance) với sinh viên là nhiều bạn xem đây là chủ đề “xa vời”. “Nhưng thật ra ESG bắt đầu từ những việc nhỏ như tái sử dụng đồ dùng, tiết kiệm điện hay tiêu dùng có trách nhiệm”.

Cách Hồng truyền tải ESG rất gần gũi: bằng câu chuyện đời thường, những ví dụ từ chính bản thân, bằng sự kiên nhẫn và lắng nghe. “ESG không còn là bộ tiêu chí để “tick” vào, mà là cách em sống mỗi ngày”, Hồng nói.

Dự án “Thiết bị cảnh báo chướng ngại vật dành cho người khiếm thị” của nhóm Hồng đã giành chiến thắng và đưa cả nhóm trở thành ESG Ambassador. Ý tưởng xuất phát từ câu chuyện thật: Cuộc gặp giữa anh Khang (leader B-Wings) và bạn Hiếu - người khiếm thị nhưng đầy nghị lực. Hiếu chia sẻ rằng việc nhận diện vật cản khi di chuyển là thách thức lớn.

Dự án không chỉ là kỹ thuật, mà là cầu nối giữa công nghệ và trái tim. Mỗi lần thử nghiệm thiết bị và thấy người dùng tự tin hơn, Hồng càng thấm giá trị của một sản phẩm hướng đến cộng đồng. “Em cảm nhận rõ công nghệ có thể thay đổi cuộc sống người khác theo cách tích cực”, Hồng chia sẻ.

Với Hồng, dự án chứng minh rằng người trẻ, nếu dám bắt đầu và đặt tâm huyết vì cộng đồng, hoàn toàn có thể tạo ra thay đổi thật sự.

Từ cơ hội học bổng năm 2024, Hồng đã trưởng thành vượt bậc và trở thành ESG Ambassador 2024. Em không chỉ lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong cộng đồng sinh viên nhận học bổng, mà còn đại diện tham dự Hội nghị phát triển bền vững tại Thái Lan. Tại đây, Hồng mở rộng góc nhìn và khẳng định sự chủ động của mình trong hành trình tạo ra ảnh hưởng tích cực.

Hành trình ấy vẫn đang tiếp diễn, và với nền tảng mà học bổng mang lại, Hồng đã tự tin bước những bước xa hơn để viết tiếp ước mơ của mình.

Các trải nghiệm từ chương trình học bổng là hành trang trên hành trình phát triển bản thân của sinh viên Mỹ Hồng.