Hà Nội: Trường Tiểu học Phương Mai khánh thành công trình tranh tường bích họa

AN PHONG
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Sáng 17/12, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Kim Liên phối hợp với Trường Tiểu học Phương Mai đã long trọng tổ chức Lễ gắn biển khánh thành công trình tranh tường bích họa tại khuôn viên nhà trường.

Đây là hoạt động ý nghĩa chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng thời hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025).

z7336456932653-9ebf0e532a61b5d221bc36d7d943dc5a.jpg
z7336456998555-bfe9ef4146e75ce7c46ece795eb96b58.jpg
z7336457053507-407029b558bfc62fdc4c393b728f5b4c.jpg
z7336457528497-227b4b7ec73a5b5db3141fbdf2db8057.jpg

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của các đồng chí đại biểu phường Kim Liên:

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Phương - UVTV, Chủ tịch UB MTTQ VN phường.

- Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Loan - UVTV, Phó Chủ tịch HĐND phường.

- Đồng chí Trần Hoàng - UVTV, Phó Chủ tịch UBND phường.

- Đồng chí Đàm Mạnh Cầu - UVTV, Trưởng Ban xây dựng Đảng phường.

- Đồng chí Lưu Ngọc Sơn - UVTV, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự phường.

- Đồng chí Hoàng Xuân Hiếu - Phó trưởng Công an Phường Kim Liên.

- Đồng chí Đinh Hương Ly - Bí thư Đoàn Thanh niên phường.

Về phía lãnh đạo trường Tiểu học Phương Mai có Nhà giáo Ngô Phi Khanh - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường; Nhà giáo Nguyễn Thị Hồng Điệp, Nhà giáo Đào Hồng Hạnh - Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng cán bộ, giáo viên và học sinh tham dự.

﻿z7336457596192-c2d0621ee841b92dcc2b3d50d050f6d1.jpg﻿
z7336457577669-0cfbd3d0249fd286e74edd4530769ac0.jpg﻿
z7336457610421-f36cecc9831dc80ac3752663b14aa8db.jpg﻿
z7336457132478-8a2d2aacfe9ad0cb34a035b7d3c23600.jpg

Công trình tranh tường bích họa được thực hiện dọc theo khu vực tường rào Trường Tiểu học Phương Mai, với chủ đề Danh thắng 3 miền. Bức tranh tái hiện sinh động những danh lam thắng cảnh tiêu biểu của đất nước như Hồ Hoàn Kiếm - Tháp Rùa (miền Bắc), ruộng bậc thang Đồi Mâm Xôi (Tây Bắc), Chùa Cầu Hội An, Cầu Vàng - Bà Nà Hills (miền Trung) cùng hình ảnh nhà rông đặc trưng của Tây Nguyên. Màu sắc tươi sáng, bố cục hài hòa đã góp phần làm đẹp cảnh quan sư phạm, tạo không gian học đường thân thiện, giàu tính giáo dục.

Công trình tranh tường bích họa là món quà tinh thần dành cho các em học sinh. Thông qua hình ảnh trực quan, sinh động, công trình góp phần bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước, nâng cao ý thức giữ gìn văn hóa, truyền thống dân tộc cho thế hệ trẻ.

z7336456940249-f98c282eeb2f84d3881493eeec2b5d18.jpg
z7336457096504-b1c9d5e5bfd283d87e1507764029d141.jpg
z7336457103605-e62a99dd1b6d26d682e1139abefd122b.jpg
z7336457241940-39745d489dd98fbd0540afa6b45e335b.jpg

Đại diện học sinh Trường Tiểu học Phương Mai, em Ninh Khánh Minh bày tỏ niềm vui và tự hào khi ngôi trường của mình có thêm một không gian nghệ thuật ý nghĩa. Em cho biết, mỗi lần đi qua bức tranh, các bạn học sinh như được “du lịch” khắp mọi miền Tổ quốc, từ đó thêm yêu mái trường, yêu đất nước và có thêm động lực học tập.

Công trình là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trường Tiểu học Phương Mai, thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong việc chung tay xây dựng môi trường giáo dục xanh - sạch - đẹp.

Buổi lễ khép lại trong không khí vui tươi, ấm áp với những lời ca của bài hát Nói lời hay, Làm việc tốt từ thầy cô và các em học sinh. Công trình tranh tường bích họa hứa hẹn sẽ trở thành điểm nhấn văn hóa, giáo dục ý nghĩa, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng và thế hệ măng non của Thủ đô.

123.jpg
AN PHONG
#Hà Nội #Trường Tiểu học Phương Mai #tranh tường bích họa #danh thắng 3 miền #giáo dục

