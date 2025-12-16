Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Theo chân teen THPT Nguyễn Thượng Hiền trải nghiệm một ngày thú vị ở "nhà chung"

Phi Long (tổng hợp)

HHTO - "Bắt tín hiệu” từ phía "điểm cầu" THPT Nguyễn Thượng Hiền (TP.HCM), teen của "nhà chung" này đã đăng video chia sẻ về một ngày đến trường, cùng xem mọi chuyện diễn ra như thế nào nhé!

Bước vào cổng trường bây giờ không còn như ngày trước là thong dong đến trường và chờ vào lớp nữa. Cứ đúng 6 giờ 50 phút, các bạn học sinh đều phải có mặt ở máy điểm danh để “check-in” đầu ngày. Ai đến trễ hay quên điểm danh thì xem như ngày hôm đó đã vắng học không phép rồi.

Các bạn xếp hàng ngay ngắn chờ điểm danh bằng hệ thống (Nguồn: Humans of NTH)
Các bạn xếp hàng ngay ngắn chờ điểm danh bằng hệ thống (Nguồn: Humans of NTH)

Đúng 7 giờ, chuông reo và các bạn bắt đầu vào tiết học. Đây là những giây phút cần sự tập trung cao độ để có thể quyết chiến với mỗi bài học mới của ngày. Sau những giờ học tập đầu tiên, đúng 8 giờ 30 phút, tiếng chuông ra chơi dài reo lên và tất cả cùng ùa ra sân trường. Điều đặc biệt làm nên giờ ra chơi của mái trường này chính là sự năng động của các bạn học sinh khi tham gia các hoạt động. Từ kéo co đến bóng rổ và cả những tiếng hò reo “Cố lên, cố lên” ở mỗi trận đấu, không nơi nào trong sân trường thiếu vắng những âm thanh của sự năng lượng, khỏe khoắn đúng chất tinh thần tuổi trẻ.

Giờ chơi luôn thật náo nhiệt từ dưới sân đến trên lầu (Nguồn: Humans of NTH)
Giờ chơi luôn thật náo nhiệt từ dưới sân đến trên lầu (Nguồn: Humans of NTH)

Đồng hồ điểm 11 giờ 20 phút thì cũng là lúc bụng dạ bạn nào cũng bắt đầu “báo hiệu” đến giờ ăn trưa rồi. Các teen THPT Nguyễn Thượng Hiền trong giờ ăn trưa cũng phải “xoắn não” nghĩ xem hôm nay mình sẽ ăn cơm hay ăn bún, hay phải nhanh chân kẻo hết bàn thì chẳng còn chỗ nào ngồi mà ăn mất. Giờ ăn trưa cũng là lúc những người bạn được quây quần bên nhau cùng ăn, cùng trò chuyện rôm rả rồi lâu lâu lại tinh quái “chôm” một miếng trong phần ăn của bạn. Nhưng những lúc như vậy lại là những lúc vui vẻ nhất, trong sáng và đáng nhớ của tuổi học trò đấy chứ.

Giờ ăn trưa luôn thật vui vẻ với nhiều câu chuyện và tiếng cười (Nguồn: Humans of NTH)
Giờ ăn trưa luôn thật vui vẻ với nhiều câu chuyện và tiếng cười (Nguồn: Humans of NTH)

Ăn no, ngủ kĩ đầy đủ xong là teen bắt đầu bước vào những tiết học của buổi chiều vào đúng 13 giờ 30 phút. Nhưng dường như đã có một thế lực lạ kỳ nào đó kéo tiết buổi chiều trở nên dài hơn, khiến các bạn cứ nôn nao tự hỏi “Tới giờ chưa? Tới giờ chưa” mọi lúc hay vô tình ngủ gật lúc nào chẳng hay.

“Ma lực” của buổi học chiều khiến ai nấy cũng lim dim rồi gục xuống (Nguồn: Humans of NTH)
“Ma lực” của buổi học chiều khiến ai nấy cũng lim dim rồi gục xuống (Nguồn: Humans of NTH)

Và rồi đến 16 giờ 30 phút, hồi chuông ra về vang lên một cách thật to, thật dài như “đánh thức” các bạn khỏi những cơn mê. Chỉ cần nghe thấy tiếng chuông ra về thôi là mặt ai nấy cũng hớn hở chuẩn bị thật nhanh để vọt về, trừ phi ngày hôm đó bạn phải trực nhật thì cũng phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thôi!

image-3.jpg
Phi Long (tổng hợp)
