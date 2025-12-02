Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Teen 2K2 giành học bổng Tiến sĩ từ 11 trường đại học Mỹ, điểm học tập gần tuyệt đối

Dương Kiều (Tổng hợp)

HHTO - Thành tích của chàng trai sinh năm 2K2 này khiến cộng đồng mạng không khỏi ngưỡng mộ, trở thành đề tài gây sốt.

Thời gian vừa qua, thông tin về chàng nam sinh 2K2 tên Hà Hải Dương đang gây chú ý trên mạng xã hội bởi thành tích học tập ấn tượng. Những bài viết về Hà Hải Dương thu về lượng tương tác cao, đặc biệt với thông tin giành học bổng Tiến sĩ từ 11 trường đại học hàng đầu nước Mỹ.

photo-6156422739774868436-y.jpg
photo-6156422739774868433-y.jpg
Những bài viết gây sốt về nam sinh Hà Hải Dương.

Dưới phần bình luận, hàng loạt bình luận dành lời khen ngợi cho thành tích học tập và vẻ ngoài điển trai của Hà Hải Dương. Nhiều cư dân mạng "xin vía" cho bản thân và người thân, thậm chí đùa rằng có khi nào anh chàng "chuyển sinh" nên mới giỏi đến như vậy.

photo-6156422739774868434-y.jpg
photo-6156422739774868435-y.jpg
Cư dân mạng bàn tán rôm rả về nam sinh 2K2.

Sinh năm 2002, Hà Hải Dương là cựu học sinh trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, rồi chọn đầu quân cho ngành Hóa học thuộc Đại học Georgetown, Mỹ. Trước đó vào cuối năm 2024, nam sinh gốc Hà Nội nhận được thư trúng tuyển chương trình Tiến sĩ từ 11 đại học, với 8 trong số đó thuộc top đầu Mỹ gồm Viện Công nghệ Massachusetts, Yale, Stanford, Northwestern, Johns Hopkins, Viện Công nghệ California, Columbia và UC Berkeley. Trong đó, Georgetown đã đề xuất cho Dương học bổng 7 tỷ đồng, cũng là cao nhất.

withmom2-1741437604-5009-1741437.jpg
Hà Hải Dương và mẹ.

Xuyên suốt năm tháng đại học, Hà Hải Dương liên tục giữ điểm GPA gần tuyệt đối 3.99/4.0, có bài báo được đăng lên tạp chí Royal society of Chemistry (RSC, xếp hạng Q2 trong lĩnh vực Hóa học, Q1 về quang phổ). Anh chàng xác định muốn theo đuổi lĩnh vực nghiên cứu từ những năm tháng cấp Ba, và chủ động rèn luyện kiến thức, viết thư cho các giáo sư để được đến phòng thí nghiệm quan sát và học hỏi. Sau cùng, Dương có "cơ duyên" đến với nghiên cứu flo - một hợp chất mà theo anh chàng là rất độc. Anh theo đuổi nghiên cứu chế tạo một thiết bị có thể chắt lọc flo, cho hiệu suất gấp 100 lần các phương pháp ion hóa bằng nhiệt.

lab2-1741437535-2263-1741437816.jpg
Hà Hải Dương tại phòng nghiên cứu.

Ngoài ra, Hà Hải Dương còn có thời gian thực tập nghiên cứu tại Đại học Stanford liên quan đến gia tốc và sản xuất siêu máy tính lượng tử. Trong quá trình học tập, Dương nhận được nhiều lời khen từ thầy cô. TS Milena Shahu, giảng viên khoa Hóa học tại Đại học Georgetown đánh giá cao tư duy phản biện, cách giải quyết vấn đề theo hướng logic của Dương, khẳng định anh có tiềm năng trở thành một nhà khoa học xuất sắc.

Nguồn: Học Tech, VnExpress

589226276-889615730296790-8916272800713803427-n.jpg
Dương Kiều (Tổng hợp)
#Hà Hải Dương #Đại học Stanford #học bổng tiến sĩ #tiến sĩ

