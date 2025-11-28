Khởi động cuộc thi STEM, AI và Robotics 2025-2026: Sân chơi công nghệ cho học sinh

HHTO - Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics (VSAR) năm học 2025-2026 vừa chính thức được công bố, mở ra một mùa giải mới dành cho học sinh phổ thông trên khắp cả nước với chủ đề “Năng lượng cho tương lai”.

Lễ công bố được tổ chức với sự đồng hành của Báo Tiền Phong, Hội đồng Đội Trung ương, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Đại học Bách khoa Hà Nội và nhiều đơn vị chuyên môn. Sự phối hợp của các cơ quan lớn cho thấy quy mô ngày càng mở rộng của sân chơi công nghệ này, đồng thời khẳng định mục tiêu đưa STEM, AI và Robotics trở thành một phần quen thuộc trong giáo dục phổ thông.

Ban tổ chức trao danh vị cho các đơn vị đồng hành.

Năm học trước, VSAR thu hút hơn 900 đội thi tham gia vòng chung kết, tạo nên dấu ấn mạnh mẽ trong cộng đồng. Trên nền tảng đó, mùa giải 2025-2026 tiếp tục được nâng cấp cả về nội dung lẫn trải nghiệm. Thí sinh sẽ phải giải quyết những thử thách mang tính liên ngành, từ thiết kế mô hình robot, lập trình trí tuệ nhân tạo tới ứng dụng STEM để giải quyết các vấn đề về năng lượng tái tạo, môi trường và phát triển bền vững. Tất cả đều xoay quanh câu chuyện lớn: con người sẽ tạo ra nguồn năng lượng nào cho tương lai?

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cho biết, điểm đáng chú ý của chương trình năm nay là sự tham gia sâu của đội ngũ giảng viên, chuyên gia từ các viện nghiên cứu và trường đại học kỹ thuật hàng đầu. Chính họ là những người trực tiếp tham gia xây dựng đề bài, hỗ trợ chuyên môn và giám sát quá trình chấm giải, bảo đảm tính công bằng và chất lượng học thuật. Nhờ đó, mỗi thử thách của VSAR không chỉ là cuộc đua tay nghề mà còn là cơ hội để học sinh tiếp cận nền tảng công nghệ đang được ứng dụng trong thực tế.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong.

Chủ đề “Năng lượng cho tương lai” mang hai tầng ý nghĩa. Một mặt là câu chuyện khoa học - từ điện gió, điện mặt trời đến các giải pháp tiết kiệm năng lượng. Mặt khác, đó còn là nguồn năng lượng sáng tạo, là khát vọng đổi mới của thế hệ trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên số. Ban tổ chức kỳ vọng cuộc thi không chỉ dừng lại ở việc tạo ra những mô hình hay sản phẩm ấn tượng, mà còn lan tỏa tư duy đổi mới, góp phần xây dựng lực lượng nhân lực công nghệ chất lượng cao trong tương lai.

Diễn ra từ tháng 11/2025 đến tháng 4/2026, VSAR 2025 - 2026 mở cơ hội tham gia cho học sinh ở tất cả các khối lớp. Với tinh thần “mỗi học sinh là một nhà sáng tạo”, cuộc thi được ví như bệ phóng để các bạn học sinh khám phá đam mê, rèn luyện tư duy khoa học, kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng làm việc nhóm - những yếu tố quan trọng trong nền giáo dục mới.

Sau mùa giải thành công năm 2024, VSAR đang trở thành một thương hiệu quen thuộc trong cộng đồng giáo dục, góp phần thúc đẩy phong trào học tập công nghệ tại trường phổ thông. Mùa giải năm nay được kỳ vọng tiếp tục truyền cảm hứng cho hàng nghìn học sinh, từ đó nuôi dưỡng những mầm xanh công nghệ cho đất nước.