Teen THPT chuyên Trần Đại Nghĩa lan tỏa văn hóa Việt đến đoàn học sinh Singapore

HHTO - Vừa qua, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa đã đón chào đoàn học sinh trường CHIJ đến từ Singapore. Buổi gặp gỡ không chỉ là cơ hội để xây dựng môi trường học đường hữu nghị giữa hai nước mà còn là dịp đặc biệt để các teen cùng nhau học hỏi và trao đổi văn hóa.

Mỗi năm, nhà trường đều tổ chức các hoạt động chào đón và giao lưu với những đoàn học sinh quốc tế đến từ Nhật Bản, Singapore,… nhằm tạo cơ hội cho TDN-ers vừa phát huy khả năng ngoại ngữ, vừa lan tỏa nét đẹp văn hóa Việt Nam đến bạn bè thế giới. Dù đây đã là hoạt động quen thuộc của Trần Chuyên, nhưng mỗi mùa giao lưu lại mang đến những trải nghiệm và dấu ấn rất riêng, tùy theo từng đoàn học sinh.

Tiếp nối truyền thống đó, trong lần đón tiếp những người bạn đến từ "quốc đảo sư tử", teen Việt đã tất bật chuẩn bị nhiều tiết mục đặc sắc để tạo ấn tượng đẹp với bạn bè quốc tế. Từ màn trình diễn catwalk đậm chất Việt Nam với các bộ trang phục truyền thống và phần giới thiệu lịch sử hấp dẫn, đến những tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc như “Chiếc khăn piêu” của lớp 11CA1.

Đặc biệt, chương trình còn có phần trình diễn “Đàn tranh” do Câu lạc bộ Văn hoá Việt Nam đảm nhiệm, góp phần làm nổi bật nét tinh tế của âm nhạc truyền thống Việt.

Ảnh: CLB Báo Chí Truyền Thông THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, bạn Phạm Nguyễn Bảo Hân (lớp 10 chuyên Văn) bày tỏ: "Trước buổi gặp gỡ với các bạn học sinh CHIJ, mình hồi hộp nhưng cũng không kém phần mong đợi. Ngay lúc khi chào hỏi cũng như trò chuyện và lắng nghe những chia sẻ về văn hoá, truyền thống của trường CHIJ nói riêng và đất nước Singapore nói chung thì mình thấy rất phấn khích".

Bên cạnh việc quan sát và lắng nghe, teen Singapore cũng đã nhiệt tình tham gia vào những trò chơi dân gian được bày trí sẵn để có thể hiểu rõ thêm về văn hóa Việt Nam.

Chiếc nón lá truyền thống gần gũi giờ đây không chỉ được các bạn Singapore trân trọng và yêu quý mà còn được cả chính các bạn học sinh cùng nhau trang trí, thêu dệt thêm những tiết mới, khiến cho sản phẩm bắt mắt hơn. Những chiếc nón lá rực rỡ nhiều màu sắc không chỉ là niềm tự hào khi văn hóa, truyền thống nước mình được lan toả nhiều hơn đến bạn bè quốc tế mà còn là kỷ vật cho sự kết nối và gặp gỡ của các teen.

Ảnh: CLB Báo Chí Truyền Thông THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

Ngoài ra, đoàn học sinh Singapore cũng được “thử sức” với trò chơi dân gian như nhảy sạp và banh đũa của Việt Nam. Thoạt đầu, teen không tránh khỏi những bỡ ngỡ và dè dặt vì sợ “lỡ nhịp”, nhảy sai hay vấp té, ấy vậy mà, chỉ sau vài phút là đã có thể "bắt nhịp" rất nhanh và rất chuyên nghiệp.

Đối với Bảo Hân, những kỉ niệm được kết nối cùng các bạn Singapore vô cùng đáng nhớ. Ảnh: CLB Báo Chí Truyền Thông THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

"Các trò chơi tuy có hơi khó khăn lúc ban đầu vì chưa quen nhưng rồi tụi mình đã làm quen được và vui vẻ cùng vượt qua. Đáng nhớ nhất đối với mình là hoạt động trang trí, tô vẽ, thoả sức sáng tạo trên chiếc nón lá. Hoạt động này đã giúp mình và bạn Rihanna - người bạn Singapore vô cùng dễ thương trở nên gắn kết hơn khi vừa trang trí chiếc nón vừa nói chuyện, vui giỡn cùng nhau".