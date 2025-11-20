Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn nghệ 20/11: Thầy cô cháy hết mình trên sân khấu không thua hội “nhất quỷ nhì ma”

Văn Thuận (tổng hợp)

HHTO - Sân khấu văn nghệ tri ân thầy cô mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đang diễn ra trên khắp các trường học cả nước với những màn trình diễn vô cùng nhiệt huyết và sáng tạo. Teen THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) và THPT Trưng Vương (TP.HCM) còn được bóc “sít rịt” của các thầy cô giáo khiến netizen tấm tắc khen ngợi.

"Sít rịt" của teen THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng)

Vừa qua, trong lễ hội văn nghệ SHINE - văn nghệ truyền thống được tổ chức hàng năm chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, khi các màn trình diễn cực cháy và vô cùng công phu của các bạn học sinh dần hết, thầy cô của trường đã bất ngờ cho teen bóc “sít rịt” bằng tiết mục “Gòy Cưới Lung”. Với những điệu nhảy năng động và hài hước, các thầy cô đã khiến các bạn học sinh của trường và dân mạng không khỏi cười sảng khoái vì độ “lầy lội” của mình.

Teen Phan Châu Trinh được bóc "sít rịt" từ những người lái đò trong đêm diễn văn nghệ. Clip:@traidepniengrang

Ngôi trường có lịch sử lâu đời này chắc hẳn đã không còn xa lạ với các bạn học sinh Đà Nẵng. Với slogan “Nơi phong trào thăng hoa”, trường THPT Phan Châu Trinh luôn đem đến những bất ngờ độc đáo cho các bạn học sinh trong những dịp văn nghệ được trường tổ chức. Những tiết mục của thầy cô luôn được đầu tư hằng năm và đây cũng là phần được teen được mong chờ nhất trong mỗi dịp SHINE.

Không khí concert tưng bừng tại THPT Trưng Vương (TP.HCM)

Cũng trong không khí hân hoan chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, teen THPT Trưng Vương cũng được chiêm ngưỡng tiết mục mở màn hội thi đồng diễn flashmob vô cùng đặc sắc đến từ tập thể các giáo viên và các bạn học sinh của trường Trưng Vương với bài hát MADE IN VIETNAM do nhóm DTAP sản xuất.

Buổi diễn như một concert thực thụ được các thầy cô đầu tư với những bộ trang phục của 54 dân tộc anh em. Thầy cô và teen THPT Trưng Vương đã cùng nhau tập luyện để đem đến một phần trình diễn vô cùng sôi động và đồng đều, dưới sân trường tràn ngập tiếng vỗ tay và hò reo cổ vũ của các bạn học sinh.

Thầy cô cùng teen Trưng Vương đã mở màn hội thi flashmob bằng tiết mục vô cùng đặc sắc. Clip:@nangkhuya01.

Những món quà bất ngờ từ thầy cô mang tới bầu không khí đầy ắp năng lượng và cảm hứng cho trường học. Những khoảnh khắc này khiến teen vô cùng thích thú và cũng kéo gần hơn khoảng cách giữa thầy và trò.

