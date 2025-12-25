Vụ sự cố kỹ thuật thi IELTS: Gần 59.000 bài thi được điều chỉnh tăng điểm

HHTO - Tổ chức quản lý kỳ thi IELTS vừa công bố thông tin chi tiết liên quan đến một sự cố kỹ thuật kéo dài, khiến điểm số của hàng chục nghìn thí sinh trên toàn cầu bị ảnh hưởng trong thời gian dài mà không được phát hiện kịp thời.

Theo thông báo chính thức, sự cố xảy ra trong giai đoạn từ tháng 8/2023 đến tháng 9/2025, tác động tới 63.216 bài thi của 62.794 thí sinh. Con số này chiếm chưa tới 1% trong tổng hơn 7,5 triệu lượt thi IELTS trên toàn thế giới trong cùng thời kỳ. IELTS khẳng định đây hoàn toàn là lỗi kỹ thuật nội bộ, không liên quan đến bất kỳ hành vi tấn công mạng hay xâm nhập hệ thống nào.

Kết quả rà soát cho thấy phần lớn các bài thi bị ảnh hưởng đã được điều chỉnh theo hướng có lợi cho thí sinh. Gần 59.000 bài thi, tương đương khoảng 93%, được tăng điểm ở ít nhất một kỹ năng, chủ yếu tập trung ở hai kỹ năng Nghe và Đọc. Khoảng 4.300 bài thi có điểm số bị điều chỉnh giảm ở một hoặc một số kỹ năng, chiếm khoảng 7% tổng số bài bị ảnh hưởng. Chỉ có số rất ít trường hợp vừa tăng điểm ở kỹ năng này nhưng lại giảm điểm ở kỹ năng khác.

Xét trên tổng điểm IELTS, hơn 20.600 bài thi được điều chỉnh tăng 0,5 band. Ở chiều ngược lại, hơn 1.100 bài thi bị giảm 0,5 band tổng. Đáng chú ý, có hai trường hợp hiếm hoi được điều chỉnh tăng tới 1,0 band sau khi chấm lại.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Đại diện IELTS cho biết toàn bộ thí sinh bị ảnh hưởng đã được liên hệ trực tiếp để cung cấp bảng điểm mới. Bảng điểm cũ trong các trường hợp này sẽ không còn hiệu lực. Để đảm bảo quyền lợi, thí sinh có thể lựa chọn hoàn lại toàn bộ lệ phí thi hoặc đăng ký thi lại miễn phí vào một thời điểm khác, với điều kiện xác nhận trước tháng 5/2026 nếu không sử dụng kết quả điều chỉnh.

Trong trường hợp thí sinh đã sử dụng bảng điểm cũ cho mục đích nộp hồ sơ du học, xin việc hoặc làm thủ tục nhập cư, IELTS cam kết hỗ trợ cung cấp thư giải trình chính thức gửi tới các cơ sở giáo dục, nhà tuyển dụng hoặc cơ quan liên quan nhằm làm rõ nguyên nhân thay đổi điểm số.

Về phía tổ chức, IELTS cho biết sự cố kỹ thuật đã được khắc phục hoàn toàn. Các biện pháp kiểm soát bổ sung, quy trình kiểm tra tự động và cơ chế giám sát độc lập cũng đã được triển khai nhằm ngăn chặn nguy cơ tái diễn. IELTS khẳng định dữ liệu cá nhân của thí sinh không bị ảnh hưởng và vẫn được bảo mật an toàn.

Sự việc lần này được đánh giá là một trong những sự cố kỹ thuật hiếm gặp nhưng có quy mô ảnh hưởng lớn trong lịch sử kỳ thi IELTS. Việc chủ động công bố thông tin và điều chỉnh điểm được phía tổ chức cho là cần thiết để đảm bảo tính chính xác, minh bạch và công bằng cho thí sinh trên toàn cầu.