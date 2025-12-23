Hà Nội: Sinh viên thành lập CLB ngủ tại trường, nhận số lượng lớn "đơn" tham gia

HHTO - Mô hình CLB ngủ đang được không ít sinh viên đại học hưởng ứng, tạo nên chủ đề dễ thương và gây sốt trên mạng xã hội.

Việc thành lập hay tham gia câu lạc bộ (CLB) ở trường chẳng phải chuyện gì xa lạ. Từ ca hát, học tiếng Anh, kịch nói đến thiện nguyện hay học thuật, mỗi CLB đều tính chất và cái hay riêng để sinh viên lựa chọn thuộc về. Thế nhưng, mới lạ và độc đáo như CLB... ngủ thì không phải ở đâu cũng có, và thực chất đã chính thức được thành lập bởi các bạn sinh viên một trường đại học trong thời gian gần đây.

CLB ngủ của trường Đại học Thương mại đang khiến mạng xã hội thích thú.

Cụ thể, những bài viết về CLB Ngủ trường Đại học Thương mại (gọi tắt TSC) tại Hà Nội đang trở nên rầm rộ khắp mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng tỏ ra bất ngờ và thích thú khi một mô hình CLB chỉ dành cho giấc ngủ cũng trở thành sự thật.

Các trang mạng xã hội chính thức của CLB cũng đã được lập nên, đăng tải hàng loạt bài viết từ ban chủ nhiệm, đơn ứng tuyển thành viên, tiêu chí tham gia... chẳng khác nào các CLB thường thấy khác.

CLB đăng bài công bố ban chủ nhiệm.

Thậm chí CLB còn tung ra áo và gối ngủ.

Đặc biệt, CLB Ngủ trường Đại học Thương mại này còn đăng bài tổ chức cuộc thi mang tên Đấu trường Giấc ngủ, nhận được tương tác cao cùng bình luận hưởng ứng rộng rãi và vô cùng hài hước từ cư dân mạng.

﻿﻿ ﻿﻿ ﻿﻿﻿﻿﻿ Cuộc thi Đấu trường Giấc ngủ do CLB tổ chức.

Cư dân mạng bình luận hài hước.

CLB đăng tải số lượng đơn ứng tuyển thành viên đông đảo.

Ngoài ra, CLB cũng chia sẻ rằng đã nhận được rất nhiều đơn ứng tuyển tham gia, không chỉ từ sinh viên trường mà cả các bạn trẻ từ khắp nơi tại Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu khi nào CLB sẽ chính thức có sự kiện thành lập, cũng như có bao nhiêu thành viên chính thức.

Theo như chia sẻ từ phía trang Facebook của CLB, đại diện ban chủ nhiệm mong muốn đây là một sân chơi vui vẻ nhẹ nhàng, cũng như khuyến khích mọi người tìm cho mình sự nghỉ ngơi hợp lý sau thời gian dài học tập, làm việc mệt mỏi.