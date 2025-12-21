Olympia 26: Nam sinh Hải Phòng giành vòng nguyệt quế với cú "lội ngược dòng"

HHTO - Cuộc thi Tháng 2 - Quý 1 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 đã mang đến màn tranh tài gay cấn giữa bốn nhà leo núi. Trải qua các phần thi đầy kịch tính, Nguyễn Đức Anh (THPT Nam Sách, Hải Phòng) đã có màn bứt phá ấn tượng, lật ngược thế cờ ở những phút cuối và trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế.

Cuộc thi Tháng 2 - Quý 1 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 có sự tham gia tranh tài của 4 nhà leo núi: Đỗ Đường Minh Quân (trường Phổ thông năng khiếu, ĐHQG TP.HCM), Nguyễn Đức Anh (trường THPT Nam Sách, Hải Phòng), Phạm Bảo Nam (trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai) và Nguyễn Hải Trung Hiếu (trường THCS & THPT FPT, Hải Phòng).

Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia

Trong phần thi Khởi động, không khí tại trường quay diễn ra vô cùng sôi động khi các thí sinh liên tục bấm chuông giành quyền trả lời. Kết thúc phần thi khởi động chung và riêng, Đức Anh và Minh Quân cùng dẫn đầu đoàn leo núi với 50 điểm, tiếp theo là Bảo Nam với 30 điểm và Trung Hiếu tạm thời chưa có điểm nào.

Các thí sinh trong phần thi khởi động

Ở phần thi Vượt chướng ngại vật, từ khóa gồm 5 chữ cái khiến các thí sinh gặp khó khăn. Minh Quân là thí sinh bấm chuông giành quyền và đưa ra câu trả lời sau khi gợi ý thứ ba xuất hiện. Từ khóa "Kéo co" đã giúp nam sinh có thêm 40 điểm. Kết thúc phần thi, Minh Quân nhanh chóng vượt lên dẫn đầu và bỏ xa đối thủ của mình với số điểm là 100. Đứng thứ hai là Đức Anh với 50 điểm. Bảo Nam đạt 30 điểm và Trung Hiếu chưa ghi thêm được điểm nào.

Bốn nhà leo núi trong phần thi vượt chướng ngại vật

Đến phần thi Tăng tốc, trường quay dần nóng lên với màn rượt đuổi điểm số căng thẳng giữa các thí sinh. Kết thúc phần thi, Minh Quân với phong độ ổn định vẫn tiếp tục giữ vững ngôi đầu với 130 điểm. Theo sát người đứng đầu là hai thí sinh Đức Anh và Bảo Nam với cùng số điểm là 120. Trung Hiếu có thêm 10 điểm sau phần thi.

Với phần thi Về đích, Minh Quân lựa chọn 3 câu 20 điểm. Minh Quân mất 20 điểm vào tay Bảo Nam ở câu hỏi đầu tiên. Ở câu hỏi thứ hai, cả Quân và các thí sinh khác đều không đưa ra được câu trả lời. Mặc dù lựa chọn ngôi sao hy vọng ở câu hỏi cuối nhưng nam sinh vẫn không ghi thêm được điểm nào. Minh Quân hoàn thành phần thi với 90 điểm.

Minh Quân có phần thi về đích chưa thực sự trọn vẹn

Bảo Nam lựa chọn 3 câu 20 điểm. Ở câu hỏi đầu tiên và câu hỏi thứ ba, Bảo Nam không có câu trả lời đúng, lần lượt Minh Quân và Trung Hiếu nhấn chuông giành quyền trả lời nhưng không giành thêm được điểm nào. Câu hỏi thứ hai, Bảo Nam xuất sắc đưa ra đáp án chính xác. Nam sinh kết thúc phần về đích với 160 điểm.

Bảo Nam trong phần thi về đích

Đức Anh chọn gói câu hỏi 20-30-30 điểm. Dù đã rất cố gắng nhưng nam sinh chưa có phần thi về đích trọn vẹn khi không đưa ra đáp án chính xác ở cả ba câu hỏi. Đức Anh bảo toàn được 120 điểm của mình sau phần thi.

Nam sinh khá căng thẳng trong phần thi của mình

Trung Hiếu lựa chọn 3 câu 30 điểm. Mặc dù trả lời chính xác ở câu hỏi đầu tiên, tuy nhiên, ở hai câu hỏi kế tiếp, nam sinh không có câu trả lời đúng. Đức Anh là thí sinh bấm chuông trả lời ở câu hỏi cuối cùng, giành được 30 điểm từ tay Trung Hiếu, xuất sắc thay thế ngôi đầu bảng của Bảo Nam.

Trung Hiếu nỗ lực hết mình trong phần về đích

Kết quả chung cuộc, Nguyễn Đức Anh (trường THPT Nam Sách, Hải Phòng) với sự bứt phá đầy bản lĩnh ở những phút cuối cùng của cuộc thi, đã ghi tên mình vào ngôi đầu bảng với số điểm 150, trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế của cuộc thi Tháng 2 - Quý 1 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26.

Về nhì là Phạm Bảo Nam (trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai) với 145 điểm. Ở vị trí thứ ba là Đỗ Đường Minh Quân (trường Phổ thông năng khiếu, ĐHQG TP.HCM) đạt 80 điểm. Nguyễn Hải Trung Hiếu (trường THCS & THPT FPT, Hải Phòng). cũng đã có nhiều kỷ niệm khó quên trong cuộc thi lần này.