478 học sinh TP.HCM dự kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2025 - 2026

Sáng 19/12, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các Đội tuyển học sinh giỏi tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2025 - 2026. 12 đội tuyển thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm 478 học sinh, tham dự kỳ thi này ở các môn Toán, Tin học, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung và Tiếng Nhật.

Các bạn học sinh được cổ vũ, khích lệ tinh thần trước khi tham gia kỳ thi quan trọng.

Trong đó, có 9 đội tuyển thuộc ĐHQG - TP.HCM, bao gồm 89 học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu, tham dự kỳ thi ở các môn Toán, Tin học, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử và Địa lí.

Đây là lần đầu tiên TP.HCM có số lượng thí sinh tham dự đông đảo như vậy. Đặc biệt, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở TP.HCM năm nay cũng đổi mới. Các học sinh sẽ được bồi dưỡng tập trung trong 9 tuần tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (khu vực 1 - TP.HCM); trong đó, học sinh đến từ Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ lưu trú tại ký túc xá. Ngoài ra, các em tiếp tục học 1 tuần tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (khu vực 3 - Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), toàn bộ học sinh sẽ được sắp xếp ở ký túc xá.

Lễ ra quân các Đội tuyển học sinh giỏi tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT

năm học 2025 - 2026.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM sẽ lo bữa ăn trưa và phương tiện di chuyển, lưu trú cho tất cả học sinh thuộc đội tuyển học sinh giỏi.

Tại buổi lễ ra quân, thầy Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có những lời phát biểu động viên tinh thần cho toàn bộ 567 em học sinh các đội tuyển trên địa bàn thành phố. Các học sinh cũng nhận được những phần quà cổ vũ, khích lệ tinh thần từ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố.

Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia sẽ diễn ra trong hai ngày 25 và 26/12/2025, với sự tham gia của các đội tuyển đến từ các địa phương trên cả nước, nhằm tuyển chọn những học sinh xuất sắc nhất ở từng môn học.