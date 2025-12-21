Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sự kiện nghệ thuật thường niên "Gió Đầu Mùa" trở lại với chủ đề Winter Symphony

An Phong - Ảnh: BTC

HHTO - Sau 5 mùa tổ chức, sự kiện "Gió Đầu Mùa" năm nay như được khoác lên mình một sắc màu Giáng Sinh rực rỡ. Giáng Sinh, dù ở bất cứ nơi đâu, vẫn luôn mang một ý nghĩa rất riêng: Mùa của yêu thương, sẻ chia và những cuộc gặp gỡ đủ đầy, ấm áp. Với Trường Liên cấp SenTia, Gió Đầu Mùa 2025 được tạo nên từ chính tinh thần ấy.

Từ những góc nhỏ trong hội chợ đến sân khấu của cuộc thi nghệ thuật Winter Symphony (Bản Giao hưởng mùa Đông), các “nghệ sĩ nhí” của SenTia School đều có cơ hội bước ra khỏi vùng an toàn và tìm thấy niềm vui của chính mình khi vượt qua những giới hạn tưởng chừng khó khăn. Ở đó, nghệ thuật không còn là điều xa vời, mà trở thành trải nghiệm sống động, gần gũi với mỗi học sinh.

av.jpg
du-thi-5.jpg
du-thi-3.jpg
du-thi-2.jpg

Không chỉ có cuộc thi nghệ thuật, vở kịch tiếng Anh đầu tay của học sinh SenTia Cô Bé Bán Diêm cũng là một minh chứng rõ nét. Trong buổi tối mùa Đông ấy, các em đã tự tin bước ra sân khấu, làm chủ vai diễn của mình. Đó là khoảnh khắc cho thấy nghệ thuật không chỉ để thưởng thức, mà còn là cách để học sinh rèn bản lĩnh, phát triển kỹ năng ngôn ngữ và vượt qua giới hạn bản thân.

chung-chung.jpg
du-thi.jpg

Xuyên suốt Winter Symphony, nghệ thuật hiện diện như một phần tự nhiên của đời sống học đường. Ballet, nhạc jazz không diễn ra trong không gian nhà hát xa cách, mà ngay trong sân trường, rất gần với học sinh. Các em không chỉ xem nghệ thuật, mà còn được cảm nhận, quan sát và lắng nghe bằng cảm xúc của chính mình. Những chuyển động tinh tế của ballet hay giai điệu jazz sâu lắng trở thành những trải nghiệm giúp học sinh mở rộng khả năng cảm thụ cái đẹp.

ca-si-quynh-pham.jpg
nghe-si-tre-den-tu-hay-yeu-jazz-di.jpg
ballet-nguyen-thao.jpg
ao-thuat-truong-cong-tuan.jpg

Sự xuất hiện của các nghệ sĩ khách mời mang đến chiều sâu cho hành trình ấy. Không chỉ là những màn biểu diễn, đó còn là cơ hội để học sinh tiếp cận nghệ thuật một cách chân thành và gần gũi, từ đó nuôi dưỡng sự thấu hiểu, đồng cảm và tình yêu với nghệ thuật.

Giữa các tiết mục nghệ thuật, các em cùng bố mẹ dạo quanh không gian lễ hội, thưởng thức những món ăn mang sắc màu Giáng Sinh, trò chuyện và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Trong nhịp sống bận rộn, đó là khoảng thời gian hiếm hoi để gia đình thật sự ở bên nhau, cùng chia sẻ một buổi tối nhẹ nhàng và ấm áp.

khan-gia-3.jpg
khan-gia-1.jpg
khan-gia.jpg
htd08165.jpg

Khi Winter Symphony khép lại, điều đọng lại không chỉ là những tràng pháo tay hay ánh đèn sân khấu. Đó là sự tự tin của học sinh sau khi vượt qua thử thách, là rung động đầu tiên với nghệ thuật được cảm nhận bằng trái tim, và là những khoảnh khắc yêu thương được nuôi dưỡng trong không gian gia đình và cộng đồng.

Có lẽ, chính những trải nghiệm ấy đã làm nên giá trị của Gió Đầu Mùa, nơi nghệ thuật không chỉ được trình diễn, mà trở thành một phần trong hành trình Trưởng thành Hạnh phúc của học sinh SenTia School.

123.jpg
An Phong - Ảnh: BTC
#Gió Đầu Mùa #SenTia School #Nghệ Thuật #Winter Symphony #Giáng Sinh #Trường Liên Cấp SenTia

