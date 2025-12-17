Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Teen đu trend “bộ đôi cộng sự” Nick - Judy, tạo ra bộ ảnh thanh xuân cưng xỉu

Phi Long (tổng hợp)

HHTO - Bộ phim Zootopia 2 (Phi Vụ Động Trời 2) đang gây sốt rần rần với sự trở lại của "bộ đôi cộng sự” Nick và Judy. Bắt trend theo sự đáng yêu của cặp đôi Cáo - Thỏ, các bạn teen đã tạo nên những bộ ảnh "thanh xuân vườn trường" mang dáng vẻ năng động của hai nhân vật ấy, nhưng vẫn có nét thơ mộng rất riêng.

Đầu tiên, hãy ghé xem các bạn teen THPT Nguyễn Chí Thanh (TP.HCM) đã thể hiện bộ ảnh của mình như thế nào nhé!

Dưới cái nắng nhẹ ở trường, cô bạn thỏ đã cầm chiếc bút ghi âm cà rốt huyền thoại để ghi lại câu nói “10 năm 1 lần” mà anh bạn cáo luôn muốn nói ra: “Thích cậu, cộng sự”. Thế là bây giờ, chàng cáo ma mãnh ngày nào cũng đã phải “chào thua” trước sự thông minh và “quá nhanh, quá nguy hiểm” của nàng thỏ cộng sự này rồi.

597776385-1277350161084963-9221101975449231064-n.jpg
Cô thỏ và chiếc bút cà rốt của mình "bắt trọn" lời yêu của anh cáo (Nguồn: Nguyễn Chí Thanh Confessions)

Ngoài ra, bên cạnh đó, bộ ảnh cũng thể hiện được hình ảnh về tình bạn, và cũng có thể là một chuyện tình gà bông trong sáng đang dần chớm nở ở tuổi học trò. Nét dịu dàng dưới nắng sân trường cùng sự tinh nghịch, đáng yêu lấy cảm hứng từ những bộ phim hoạt hình thực sự khiến bộ ảnh được nổi bật và trông dễ thương hơn bao giờ hết.

Bắt trend "bộ đôi cộng sự" Nick và Judy, các bạn teen đến từ CLB Sách và Hành động THPT Yên Lãng (Hà Nội) đã cùng nhau tạo nên những bộ ảnh độc đáo ngay tại sân trường. Đôi bạn tạo dáng thể hiện rõ những nét đáng yêu, ngây thơ của thời học sinh trẻ trung, "cưng xỉu" như hai nhân vật Nick và Judy vậy. Khi xem ảnh, cứ ngỡ như đôi bạn Cáo - Thỏ vừa chụp selfie xong rồi vô tình bị “hút” sang một thế giới mà ở đó cả hai như “bước ra đời thực”.

600971185-1816634009081373-6528685325455871489-n.jpg
598803937-1816633079081466-4607970833392844474-n.jpg
Cùng Nick và Judy "phiên bản Yên Lãng" chụp nhiều tấm ảnh cực kỳ dễ thương dưới mái trường nhé (Nguồn: CLB Sách và Hành động THPT Yên Lãng)

Còn các bạn thuộc CLB Tiếng Anh trường THPT chuyên Vị Thanh (Cần Thơ) lại chụp ảnh với chủ đề là "Relationship" (tình cảm) và đi kèm một số "từ vựng" liên quan. Theo đó, các bạn sẽ thể hiện những cung bậc cảm xúc trong tình cảm thông qua các bức ảnh. Từ những ẹ thẹn, ngại ngùng ban đầu đến khi bắt đầu trở nên "ăn rơ" hơn sau những lần kề vai sát cánh, cuối cùng trở thành "bộ đôi cộng sự" gắn bó và cùng tạo nên một hành trình thanh xuân rực rỡ.

Bộ ảnh này không chỉ mang đến tinh thần giải trí vui vẻ, ghi dấu kỷ niệm tươi đẹp mãi không quên, mà còn là cách các bạn teen trau dồi vốn ngoại ngữ đó. Thật là "vừa học, vừa chơi", "một công đôi chuyện", phải không nào?

597548314-851875950925254-3168540161042158722-n.jpg
Vừa chơi nhưng cũng có học với bộ đôi Nick và Judy đến từ CLB Tiếng Anh Trường THPT chuyên Vị Thanh nào (Nguồn: CVTEC - CLB Tiếng Anh Trường THPT Chuyên Vị Thanh)
ft1471.jpg
Phi Long (tổng hợp)
