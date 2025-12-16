Lý do Cáo Nick mặc sơ-mi hồng trong “Zootopia 2”: Tất cả là vì Thỏ Judy!

HHTO - Mới đây, đạo diễn Jared Bush đã tiết lộ lý do chàng cáo Nick “thay màu áo mới” - mặc áo sơ-mi màu hồng phấn mang đậm phong cách Hawaii trong “Zootopia 2”. Hóa ra là vì “cô ấy”!

Các fan của Zootopia hẳn đều nhớ trong phần phim đầu tiên, chàng cáo Nick Wilde xuất hiện trong chiếc áo màu xanh lá cây, thắt cà-vạt màu xanh đậm. Sang Zootopia 2, anh chàng đã đổi sang diện sơ-mi màu hồng phấn, thắt cà-vạt hoa, đậm phong cách Hawaii tưng bừng rực rỡ.

Mới đây, đạo diễn Jared Bush của Zootopia 2 đã tiết lộ lý do cho màn “thay màu áo mới” này của Nick. Đó là vì nàng thỏ Judy Hopps. Ông nói: “Judy đã mặc trang phục màu hồng trong Zootopia 1, và chúng tôi muốn thể hiện một cách tinh tế ảnh hưởng tích cực của cô ấy đối với Nick!”

Như vậy, có thể hiểu sau khi gặp gỡ Judy, Nick không những giã từ đường phố, “nghỉ hưu” nghề lừa đảo, tốt nghiệp trường cảnh sát để trở thành đồng nghiệp với Judy, mà anh chàng còn làm mới cả tủ quần áo của mình nữa.

Về màu áo của Nick, các fan cũng có một cuộc bàn luận nho nhỏ nhưng sôi nổi, rằng màu áo xanh lá cây hay màu hồng phấn đẹp hơn? Đa số các bình luận đều đồng tình rằng đối với một chàng cáo “đẹp trai” như Nick thì màu áo nào trông cũng hợp. Điều đáng chú ý ở đây là mỗi một màu áo lại đánh dấu một giai đoạn khác nhau của Nick.

Có thể thấy, trong Zootopia 2, không chỉ có màu áo thay đổi, Nick còn có sự thay đổi về vóc dáng so với phần 1. Như vai Nick rộng hơn, trông chàng cáo có vẻ vạm vỡ hơn, lông đuôi mượt hơn, lông trên má cũng mềm mại hơn.

Một số fan bình luận rằng đó là sự tinh tế của những nhà sáng tạo của Zootopia 2. Trong phần 1, Nick dành phần lớn để lang thang, sống trên đường phố, nên trông chàng cáo “bụi bặm” hơn. Sang phần 2, nếp sống thay đổi nên Nick biết chăm sóc mình hơn, nên lông mượt ra. Sau khi trải qua huấn luyện ở trường cảnh sát, Nick cũng có cơ bắp hơn trước.

Zootopia 2 hiện đã thu về con số ấn tượng hơn 1,13 tỷ đôla trên toàn cầu. Trong phần phim này, Nick và Judy không những phải truy tìm một con rắn xanh được cho là vô cùng nguy hiểm, giải mã bí ẩn cất trong một cuốn sách cổ, mà còn phải đối mặt với những vấn đề cá nhân cũng như khắc phục chúng để có thể trở thành “cặp đôi ăn ý” thực thụ.

Một số bình luận của netizen:

“Tui biết Nick mặc áo màu hồng là vì Judy màaaaaaaaaa, dễ thương xỉuuuuuu!!!!”

“Sau khi trở thành cộng sự của Judy, Nick luôn chăm sóc bản thân rất tốt. Đó là lý do tôi thấy chiếc áo sơ-mi hồng rất có ý nghĩa.”

“Anh ấy không thay đổi vì cô ấy, mà anh ấy trưởng thành vì cô ấy.”

“Một con cáo đẹp trai thì mặc gì cũng đẹp, dù là xanh hay hồng.”

“Tôi thích cả hai tạo hình.”

“Tôi nghĩ màu xanh lá cây hợp với màu lông của Nick hơn, nhưng thật tuyệt khi thấy sự đa dạng.”

“Màu hồng khiến Nick trông trẻ tuổi hơn, và cái đuôi trông cũng mềm mại hơn.”

“Chiếc cà-vạt trong bộ trang phục cũ không hợp với áo sơ-mi xanh lá cây, nên tôi thích bộ màu hồng của năm 2025 hơn.”

“Chọn màu hồng nếu bạn muốn một chàng trai có trách nhiệm nhưng hơi nghịch ngợm, chọn màu xanh lá cây nếu bạn muốn một gã lưu manh nhưng quyến rũ, hihi.”