Rating Pro Bono nhảy vọt gây sốc, Cái Giá Của Lời Thú Tội "all-kill" toàn mạng

HHTO - tvN đang có chuỗi 3 phim liên tiếp có khởi đầu mĩ mãn kể từ "Ngự Trù Của Bạo Chúa" đến "Luật Sư Công Ích" (Pro Bono). Ở bảng xếp hạng diễn viên và phim hot của tuần đầu tháng 12, Kim Yoo Jung cùng "Dear X", "Taxi Driver 3" đã nhường spotlight về độ bàn luận cho "Cái Giá Của Lời Thú Tội" (Kim Go Eun, Jeon Do Yeon đóng chính).

Tập 3 của Pro Bono có rating 5%, sau đó tăng vọt lên 8% ở tập 4, giữ hạng 1 chương trình được xem nhiều nhất của đài cáp. Kang David (Jung Kyung Ho) đã đề nghị thẩm phán của phiên tòa phúc thẩm và luật sư phía đối lập trải nghiệm cuộc sống của người khuyết tật nhằm chứng minh cho luận điểm bảo vệ thân chủ của mình - Kim Kang Hoon. Ý tưởng điên rồ nhưng hợp lý của David mang lại hiệu quả bất ngờ tiếp tục lôi kéo người xem.

Nửa cuối năm của tvN nở hoa rực rỡ khi 3 bộ phim liên tiếp chiếu giờ vàng cuối tuần đều có khởi đầu và ghi nhận rating cao.

Taxi Driver 3 vẫn đang kiểm soát đường đua tốt khi lần đầu tiên hai tập phát sóng trong cùng một tuần đạt rating 2 chữ số. Tập 7 và 8 tăng nhẹ so với tuần trước, lần lượt chạm mốc 10.3% và 12.3%. Tuy nhiên, khi tưởng rằng Taxi Driver 3 sẽ là "ông vua" không ai có thể soán ngôi thì cục diện thay đổi với sự xuất hiện của The Price of Confession (Cái Giá Của Lời Thú Tội).

Jang Nara được xác nhận sẽ xuất hiện trong tập 9 và 10 của "Taxi Driver 3" với vai CEO công ty giải trí từng là cựu idol. Liệu cô có giúp tác phẩm này tạo nên bước đột phá trong tuần này?

Series gốc của Netflix chiếm sóng truyền thông tại Hàn Quốc trong tuần đầu tháng 12/2025, theo thống kê của Good Data Corporation. Sở hữu dàn diễn viên chủ lực toàn là cái tên vàng của làng phim Hàn như Jeon Do Yeon, Kim Go Eun, Park Hae Soo..., Cái Giá Của Lời Thú Tội không có điểm chê về mặt diễn xuất. Thực lực của dàn diễn viên cũng được Knet đánh giá là gánh kịch bản nhiều. Nội dung bị bôi dài và nhiều điểm phi logic, thiếu thực tế nhưng diễn biến tâm lý được lột tả quá tốt là điều giúp khán giả cố gắng xem trọn.

Kim Go Eun và Jeon Do Yeon lần lượt giữ hạng 1, 2 của bảng xếp hạng diễn viên được quan tâm nhất tuần. Theo sau là Yoo Jung (Dear X) và Jang Ki Yong, Ahn Eun Jin (Dynamite Kiss). Taxi Driver 3 tụt xuống hạng 2 bảng phim. Nam chính Lee Je Hoon tụt 4 hạng, xếp thứ 6 bảng diễn viên.

﻿ ﻿ Bảng xếp hạng phim và diễn viên hot nhất tuần đầu tháng 12/2025 của Good Data Corporation.

Moon River (Sông Trăng Hoán Mệnh) vững phong độ dù rating giảm nhẹ, đạt 5.6% và 5.7% ở tập 11, 12. Surely Tomorrow (Mong Ngày Mai Đến) có khởi đầu bị chê tơi tả nhưng tỉ suất người xem lại tăng nhẹ so với tuần đầu. Dù nội dung nhạt nhòa nhưng phản ứng hóa học của Park Seo Joon và Woo Ji An ở giai đoạn lập nghiệp được khen ngợi. Tập 3 và 4 ghi nhận rating trung bình toàn quốc lần lượt là 3% và 3.9%.