Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đừng bỏ lỡ!

Google News

Zendaya - Robert Pattinson chuẩn bị cho đám cưới đầy bất ổn trong "The Drama"

ĐÔNG MIÊN
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Vừa qua, hãng A24 đã giới thiệu teaser đầu tiên của "The Drama". Tưởng chừng là một bộ phim lãng mạn quen thuộc, nhưng chỉ sau vài khung hình, đoạn giới thiệu đã cho thấy câu chuyện này không hề yên ả như vẻ bề ngoài.

Trong The Drama, ZendayaRobert Pattinson hóa thân thành Emma Harwood và Charlie Thompson, một cặp đôi sắp cưới với xuất thân và cuộc sống khác biệt. Emma là nhân viên cửa hàng sách đến từ Louisiana, còn Charlie hiện là giám đốc một bảo tàng nghệ thuật ở London.

Bề ngoài, Emma và Charlie trông như một cặp đôi hạnh phúc đang háo hức chuẩn bị cho ngày trọng đại. Thế nhưng phía sau những gì họ thể hiện, mối quan hệ ấy lại không hề êm ả.

mv5bm2zizji4yzutmjvmyy00mwm1ltg4ntctytayogu4y2njyme2xkeyxkfqcgdeqwfkcmlly2xh-v1.jpg
597142922-1431354202328690-6713695071981440889-n.jpg
597239710-1431354175662026-5307186669738952059-n.jpg
Tạo hình "dâu rể" của Zendaya và Robert Pattinson trong "The Drama". Ảnh: A24

Đoạn giới thiệu mở đầu bằng buổi chụp ảnh cưới của Emma và Charlie, nơi cả hai cố gắng giữ nụ cười trước ống kính, nhưng sự gượng gạo vẫn lộ rõ qua từng ánh mắt và cử chỉ.

Chỉ với thời lượng hơn một phút, teaser của The Drama đã gợi mở nhiều cảm xúc trái chiều, từ cảm giác lãng mạn quen thuộc sang bầu không khí bất an, được đẩy lên cao trào bằng loạt hình ảnh rời rạc như ly rượu vỡ, những cuộc cãi vã căng thẳng và đặc biệt là cảnh máu chảy ra từ mũi của nam chính.

ew-1120x747.jpg
597443488-1431354248995352-4880410776934287901-n.jpg
Teaser cho thấy "The Drama" không phải một phim tình cảm lãng mạn thông thường. Ảnh: A24

Chuỗi tình tiết này được đạo diễn Kristoffer Borgli, người đứng sau Dream Scenario, thể hiện bằng phong cách dồn nén và căng thẳng đặc trưng. Đồng thời, sự tham gia của nhà sản xuất Ari Aster, bậc thầy đứng sau các siêu phẩm kinh dị HereditaryMidsommar, càng củng cố thêm suy đoán rằng The Drama không thuộc thể loại lãng mạn đơn thuần, mà có thể là một tác phẩm tâm lý mang hơi hướng giật gân.

Phim dự kiến công chiếu vào ngày 3/4/2026.

c91b7bd7fdae72f02bbf-1.jpg
Ảnh: A24

Một sự thật thú vị khác là trong năm 2026 tới, khán giả sẽ nhìn thấy tần suất "phủ sóng" của bộ đôi Zendaya và Robert Pattinson khá nhiều trên màn ảnh rộng. Sau The Drama, cả hai sẽ cùng góp mặt trong The Odyssey của Christopher Nolan vào tháng 7 và lại tái ngộ khán giả cuối năm với Dune: Part Three.

bb540c726cdce082b9cd.jpg
ĐÔNG MIÊN
#Zendaya #Robert Pattinson #The Drama #A24 #Dune #Kristoffer Borgli #Ari Aster

Xem thêm

Cùng chuyên mục