Zendaya - Robert Pattinson chuẩn bị cho đám cưới đầy bất ổn trong "The Drama"

HHTO - Vừa qua, hãng A24 đã giới thiệu teaser đầu tiên của "The Drama". Tưởng chừng là một bộ phim lãng mạn quen thuộc, nhưng chỉ sau vài khung hình, đoạn giới thiệu đã cho thấy câu chuyện này không hề yên ả như vẻ bề ngoài.

Trong The Drama, Zendaya và Robert Pattinson hóa thân thành Emma Harwood và Charlie Thompson, một cặp đôi sắp cưới với xuất thân và cuộc sống khác biệt. Emma là nhân viên cửa hàng sách đến từ Louisiana, còn Charlie hiện là giám đốc một bảo tàng nghệ thuật ở London.

Bề ngoài, Emma và Charlie trông như một cặp đôi hạnh phúc đang háo hức chuẩn bị cho ngày trọng đại. Thế nhưng phía sau những gì họ thể hiện, mối quan hệ ấy lại không hề êm ả.



Tạo hình "dâu rể" của Zendaya và Robert Pattinson trong "The Drama". Ảnh: A24

Đoạn giới thiệu mở đầu bằng buổi chụp ảnh cưới của Emma và Charlie, nơi cả hai cố gắng giữ nụ cười trước ống kính, nhưng sự gượng gạo vẫn lộ rõ qua từng ánh mắt và cử chỉ.

Chỉ với thời lượng hơn một phút, teaser của The Drama đã gợi mở nhiều cảm xúc trái chiều, từ cảm giác lãng mạn quen thuộc sang bầu không khí bất an, được đẩy lên cao trào bằng loạt hình ảnh rời rạc như ly rượu vỡ, những cuộc cãi vã căng thẳng và đặc biệt là cảnh máu chảy ra từ mũi của nam chính.

Teaser cho thấy "The Drama" không phải một phim tình cảm lãng mạn thông thường. Ảnh: A24

Chuỗi tình tiết này được đạo diễn Kristoffer Borgli, người đứng sau Dream Scenario, thể hiện bằng phong cách dồn nén và căng thẳng đặc trưng. Đồng thời, sự tham gia của nhà sản xuất Ari Aster, bậc thầy đứng sau các siêu phẩm kinh dị Hereditary và Midsommar, càng củng cố thêm suy đoán rằng The Drama không thuộc thể loại lãng mạn đơn thuần, mà có thể là một tác phẩm tâm lý mang hơi hướng giật gân.

Phim dự kiến công chiếu vào ngày 3/4/2026.



Ảnh: A24

Một sự thật thú vị khác là trong năm 2026 tới, khán giả sẽ nhìn thấy tần suất "phủ sóng" của bộ đôi Zendaya và Robert Pattinson khá nhiều trên màn ảnh rộng. Sau The Drama, cả hai sẽ cùng góp mặt trong The Odyssey của Christopher Nolan vào tháng 7 và lại tái ngộ khán giả cuối năm với Dune: Part Three.