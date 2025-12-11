Tiết lộ nóng về One Piece sau 18 năm: Luffy có năng lực khủng điều khiển cả thế giới

Trong suốt hơn 2 thập kỷ, One Piece của Eiichiro Oda đã xây dựng một hệ thống sức mạnh đồ sộ và ngày càng mở rộng. Thậm chí khi truyện đang bước gần đến đoạn két, Oda vẫn mang đến cho độc giả nhiều chi tiết mới, chẳng hạn như chuẩn bị giới thiệu một tầng sức mạnh hoàn toàn mới dành cho nam chính Monkey D. Luffy. Thêm vào đó, nguồn gốc của sức mạnh tối thượng này nằm ở nơi không ai ngờ tới, đó là Mặt Trăng.

Cụ thể từ rất lâu, trước khi biển cả được gọi là All Blue hay thời điểm 800 năm của Thế Kỷ Trống, trên Mặt Trăng từng tồn tại những chủng tộc có cánh sống trong các thành phố cơ khí lộng lẫy. Khi tài nguyên cạn kiệt, họ rời bỏ quê hương, bay xuống Hành Tinh Xanh hay thế giới One Piece ngày nay. Một nhánh định cư ở Biển Xanh trở thành tổ tiên người Shandia, một nhánh bay lên những hòn đảo trên trời trắng xóa để lập nên Skypiea, còn một nhánh thì dừng chân ở Birka.

Qua hàng nghìn năm, máu của những cư dân Mặt Trăng hòa lẫn với máu người Trái Đất. Con cháu của họ, những đứa trẻ mang nửa dòng máu trăng tròn được gọi là người trăng khuyết. Chính dòng máu này được nhiều nhân vật như Luffy, Roger, Dragon, Garp, Ace, Saul, Rocks mang trong người.

Mặt khác, sách cổ Harley xuất hiện trong cốt truyện Elbaf của One Piece đã đề cập rằng chính những người trăng khuyết mới là nguồn gốc thực sự của dòng họ "D". Về sau, dòng máu ấy khai sinh một năng lực cổ xưa, hiếm hoi mà chỉ vài người trên đời từng chạm tới đó là Tiếng Nói Vạn Vật.

Luffy từng nghe thấy tiếng Zunesha, lời nhắn nhủ của Roger trên Laugh Tale dù cách nhau hàng chục năm, hay khiến Sea King khổng lồ và cả những Poneglyph im lặng hàng thế kỷ phải rung động. Hoặc, Roger cũng không hề biết đọc chữ cổ, đơn giản là nghe được mọi thứ mà thế giới muốn nói. Còn Oden, Momonosuke và Shirahoshi đều có mối liên hệ nào đó với Vương quốc Cổ Đại hoặc dòng máu "D".

Nếu xem kỹ lại cốt truyện Skypiea từ 18 năm trước, độc giả sẽ giật mình nhận ra Luffy, Garp và vị trưởng lão Shandia có gương mặt gần như đúc ra từ một khuôn với mũi to, cằm vuông cùng mái tóc xoăn bồng bềnh. Oda hoá ra đã cài cắm chi tiết từ rất sớm, chỉ chờ đến ngày hôm nay mới thật sự thành hình thành dạng.

Thậm chí hình tượng Thần Mặt Trời Nika mà Luffy đang hóa thân qua Gear 5 cũng không phải bắt nguồn từ Trái Đất. Người Skypiea, người Shandia và cả những bức bích họa trên Mặt Trăng đều cho thấy hình ảnh quỳ lạy, cầu nguyện một vị thần mặt trời mang nụ cười của tự do và giải phóng. Hình dạng Sulong của tộc Mink khi nhìn thấy trăng tròn giống Gear 5 của Luffy đến đáng sợ, từ tóc trắng bay, mắt đỏ rực đến thân thể bốc khói trắng, nụ cười man dại và sức mạnh bùng nổ không kiểm soát. Tất cả đều quy về một nguồn năng lượng cổ xưa duy nhất chính là ánh trăng.

Như vậy, sức mạnh thực sự mà Luffy sẽ thức tỉnh hoàn toàn trong những chương cuối cùng của One Piece không phải là một loại Haki mới hay thêm một tầng thức tỉnh Trái Ác Quỷ, mà chính là Tiếng Nói Vạn Vật được nâng lên mức tối thượng.

Khi cậu có thể nghe, nói chuyện và ra lệnh cho muôn loài, muôn vật, biển cả, Poneglyph, Vũ Khí Cổ Đại hay thậm chí cả thế giới thì sức mạnh đích thực của Thần Mặt Trời Nika mới chính thức bùng nổ. Đó sẽ là loại vũ khí mạnh nhất, cổ xưa nhất và cũng đẹp đẽ nhất mà Oda dành riêng cho Luffy trong trận chiến cuối cùng chống lại Chính Phủ Thế Giới và ác nhân Imu.