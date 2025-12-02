Tin vui cho fan My Hero Academia: Kết phim sẽ khác bản truyện, thậm chí hay hơn

HHTO - Bản anime của My Hero Academia (Học Viện Siêu Anh Hùng) được tiết lộ sẽ có đoạn kết chỉn chu, trọn vẹn hơn nguyên tác rất nhiều.

Từng được xem như hậu bối kế thừa loạt tác phẩm đình đám như Naruto hay Bleach, My Hero Academia (Học Viện Siêu Anh Hùng) bản phim sắp chính thức đi đến hồi kết. Trong gần một thập kỷ, thương hiệu này liên tục nhận được tình cảm từ khán giả lẫn giới phê bình, thậm chí nhiều lần được đánh giá hấp dẫn hơn cả nguyên tác của Kohei Horikoshi.

Với việc manga đã khép lại vào tháng 8/2024 với đoạn kết gây nên nhiều ý kiến trái chiều, khán giả hy vọng bản phim sẽ làm tốt hơn, mang đến trải nghiệm trọn vẹn hơn.

My Hero Academia bản phim sẽ có cái kết trọn vẹn hơn.

Trước đó, phần kết của truyện My Hero Academia không đáp ứng kỳ vọng của số đông dù theo hướng tốt đẹp, tích cực. Nhiều ý tưởng của Horikoshi vẫn được đánh giá cao, nhưng việc dồn quá nhiều nội dung vào 19 trang cuối khiến nhịp kể trở nên vội vàng. Chẳng hạn, hành trình của Deku đi quá nhanh từ anh hùng, thành giáo viên rồi trở lại làm anh hùng với diện mạo mới. Tuyến tình cảm giữa Deku và Ochaco cũng không có kết luận rõ ràng, khiến người hâm mộ của cặp đôi này hụt hẫng. Chưa kể, dàn nhân vật phụ gần như không có thời lượng chia tay ý nghĩa.

Cái kết bản manga chưa thỏa mãn người xem.

Vài tháng sau đó, một chương bổ sung đã được phát hành kèm tập truyện cuối, cho thấy cuộc sống của các anh hùng sau trận chiến cuối cùng, cũng như lý giải vì sao Deku chọn trở thành giáo viên và tái ngộ lớp 1-A. Nhờ chương bổ sung này, cú hụt hẫng từ phần kết được xoa dịu phần nào, giúp người xem kỳ vọng nhiều hơn vào một cái kết chỉn chu, trọn vẹn trên màn ảnh.

Chương ngoại truyện là điểm nhấn giúp cái kết tốt hơn.

Trở lại với bản anime của My Hero Academia, việc All For One và Tomura Shigaraki đã bị đánh bại hoàn toàn báo hiệu cho cái kết cận kề. Mùa 8 này gần như chỉ còn lại phần ngoại truyện nêu trên để chuyển thể nên hoàn tòn có dư thời lượng để triển khai trọn vẹn hơn. Chưa kể, loạt tin đồn cho về tập 12 hoặc một tập đặc biệt đang khiến người hâm mộ phấn khích. Nếu điều này trở thành sự thật, hành trình của Deku trong phim sẽ có điểm nhấn và đáng nhớ hơn rất nhiều.

Studio Bones đứng sau My Hero Academia đang duy trì phong độ ấn tượng, với mỗi tập đều đạt điểm đánh giá từ 9 trở lên. Chính vì vậy, người xem có quyền trông đợi một tập cuối bùng nổ cảm xúc, giúp cả loạt phim ghi dấu ấn vào bảng xếp hạng "ưu tú" của làng anime.