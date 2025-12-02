Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đừng bỏ lỡ!

Google News

Nhận không ra “chàng vợ ma” của Hứa Quang Hán: Nay gai góc mạnh mẽ hơn nhiều

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Những ai vẫn ấn tượng với Lâm Bách Hoành có chút yếu đuối dễ thương trong Chuyện Tôi Và Ma Quỷ Thành Người Một Nhà hẳn sẽ bất ngờ với vai diễn mới nhất của anh.

Đến bây giờ, nhiều người vẫn rất yêu thích vai “chàng ma" Mao Mao trong Chuyện Tôi Và Ma Quỷ Thành Người Một Nhà. Dự án hài hước xen lẫn yếu tố siêu nhiên xoay quanh chàng cảnh sát “trai thẳng” Ngô Minh Hàn (Hứa Quang Hán) bất ngờ bị "ép cưới" hồn ma màu tím Mao Mao (Lâm Bách Hoành) chết oan. Cho đến bây giờ, Chuyện Tôi Và Ma Quỷ Thành Người Một Nhà vẫn là bộ phim thành công nhất của Lâm Bách Hoành nhưng nhiều khả năng phim mới 96 Phút Sinh Tử cũng sẽ là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp nam diễn viên.

lam-bach-hoanh-3.jpg
Lâm Bách Hoành bứt phá nhờ vai chàng ma Mao Mao.

Lâm Bách Hoành vào vai chuyên gia xử lý bom mìn Tống Khang Nhân cùng mẹ và vợ chưa cưới mắc kẹt trên một chuyến tàu cao tốc sinh tử, nơi đang ẩn chứa một quả bom hẹn giờ. Chỉ có 96 phút hành động, Tống Khang Nhân còn bị kẻ chủ mưu dồn ép phải tiết lộ sự thật về thảm kịch 3 năm trước - quả bom phát nổ trong tòa nhà khiến nhiều người mất mạng, và cũng là thất bại trong sự nghiệp khiến Tống Khang Nhân ám ảnh mãi về sau.

Để hóa thân thành nhân vật trọn vẹn nhất, Lâm Bách Hoành đã trải qua khóa huấn luyện xử lý bom mìn chuyên nghiệp để tự mình thực hiện các phân đoạn gay cấn của phim. Anh chàng từng trải qua nhiều lần kiệt sức khi phải diễn đi diễn lại những cảnh chiến đấu trong không gian chật hẹp. Bù lại, khán giả đánh giá rất cao khả năng "diễn bằng mắt" của Lâm Bách Hoành, từ lo âu, quyết đoán đến nỗi sợ hãi bị dồn nén trong lòng từ rất lâu.

lam-bach-hoanh-4.jpg

Tính đến hiện tại, 96 Phút Sinh Tử đang là phim ăn khách nhất Đài Loan trong năm 2025, giúp Lâm Bách Hoành lại có một cú nổ nữa sau Chuyện Tôi Và Ma Quỷ Thành Người Một Nhà.

qc.jpg
Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Lâm Bách Hoành #96 Phút Sinh Tử #Hứa Quang Hán #Chuyện Tôi Và Ma Quỷ Thành Người Một Nhà

Xem thêm

Cùng chuyên mục