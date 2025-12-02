Nhận không ra “chàng vợ ma” của Hứa Quang Hán: Nay gai góc mạnh mẽ hơn nhiều

HHTO - Những ai vẫn ấn tượng với Lâm Bách Hoành có chút yếu đuối dễ thương trong Chuyện Tôi Và Ma Quỷ Thành Người Một Nhà hẳn sẽ bất ngờ với vai diễn mới nhất của anh.

Đến bây giờ, nhiều người vẫn rất yêu thích vai “chàng ma" Mao Mao trong Chuyện Tôi Và Ma Quỷ Thành Người Một Nhà. Dự án hài hước xen lẫn yếu tố siêu nhiên xoay quanh chàng cảnh sát “trai thẳng” Ngô Minh Hàn (Hứa Quang Hán) bất ngờ bị "ép cưới" hồn ma màu tím Mao Mao (Lâm Bách Hoành) chết oan. Cho đến bây giờ, Chuyện Tôi Và Ma Quỷ Thành Người Một Nhà vẫn là bộ phim thành công nhất của Lâm Bách Hoành nhưng nhiều khả năng phim mới 96 Phút Sinh Tử cũng sẽ là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp nam diễn viên.

Lâm Bách Hoành bứt phá nhờ vai chàng ma Mao Mao.

Lâm Bách Hoành vào vai chuyên gia xử lý bom mìn Tống Khang Nhân cùng mẹ và vợ chưa cưới mắc kẹt trên một chuyến tàu cao tốc sinh tử, nơi đang ẩn chứa một quả bom hẹn giờ. Chỉ có 96 phút hành động, Tống Khang Nhân còn bị kẻ chủ mưu dồn ép phải tiết lộ sự thật về thảm kịch 3 năm trước - quả bom phát nổ trong tòa nhà khiến nhiều người mất mạng, và cũng là thất bại trong sự nghiệp khiến Tống Khang Nhân ám ảnh mãi về sau.

Để hóa thân thành nhân vật trọn vẹn nhất, Lâm Bách Hoành đã trải qua khóa huấn luyện xử lý bom mìn chuyên nghiệp để tự mình thực hiện các phân đoạn gay cấn của phim. Anh chàng từng trải qua nhiều lần kiệt sức khi phải diễn đi diễn lại những cảnh chiến đấu trong không gian chật hẹp. Bù lại, khán giả đánh giá rất cao khả năng "diễn bằng mắt" của Lâm Bách Hoành, từ lo âu, quyết đoán đến nỗi sợ hãi bị dồn nén trong lòng từ rất lâu.

Tính đến hiện tại, 96 Phút Sinh Tử đang là phim ăn khách nhất Đài Loan trong năm 2025, giúp Lâm Bách Hoành lại có một cú nổ nữa sau Chuyện Tôi Và Ma Quỷ Thành Người Một Nhà.