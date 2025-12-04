Một cao thủ trong "Jujutsu Kaisen" trở lại, gây bất ngờ vì ngoại hình khác xưa

Ngay khi Jujutsu Kaisen khép lại vào năm 2024 và người hâm mộ chưa kịp nguôi ngoai thì chỉ 1 năm sau, Gege Akutami đã mang đến phần ngoại truyện mang tên Jujutsu Kaisen Modulo.

Tác phẩm mới đặt bối cảnh đúng 68 năm sau ngày Sukuna bị tiêu diệt, cũng là thời điểm hầu hết các nhân vật mà người đọc từng yêu mến đều đã biến mất. Tuy nhiên, Gege Akutami chưa bao giờ để người hâm mộ thất vọng khi mang nhiều nhân vật "thế hệ cũ" tái xuất. Sau Yuji, đây là cái tên tiếp theo chắc chắn sẽ khiến ai nấy phấn khích.

Cụ thể ở chương 13 vừa phát hành, Nobara Kugisaki đã xuất hiện, trở thành tình tiết bất ngờ bậc nhất. Không ai nghĩ rằng cô gái từng là một phần không thể tách rời của bộ ba Tokyo sẽ còn sống sau 68 năm. Thế nhưng Nobara vẫn ở đó, đã ngoài 80 tuổi với mái tóc cam giờ đã bạc trắng, nhưng ánh mắt và giọng điệu vẫn sắc sảo như ngày nào.

Khi nhóm chú thuật sư trẻ tuổi tìm đến hỏi tung tích Yuji, bà lão Nobara chỉ mỉm cười đáp rằng mình không gặp cậu ấy kể từ "tang lễ gần nhất". Sau đó, Nobara còn nói câu quen thuộc của mình: "Cuộc sống cũng không tệ lắm!".

Nobara tái xuất trong Jujutsu Kaisen Modulo.

Dù sự trở lại của Nobara gây bùng nổ, đa số người hâm mộ Jujutsu Kaisen cho rằng cô khó có thể đảm nhận vai trò quan trọng trong cốt truyện chính. Ở tuổi này, Nobara không còn khả năng chiến đấu, và trọng tâm câu chuyện đã hoàn toàn thuộc về thế hệ mới. Thậm chí, độc giả có thể chỉ còn được gặp cô qua vài khoảnh khắc ngắn ngủi nữa. Dẫu vậy, hình ảnh Nobara còn sống và giữ được cá tính mạnh mẽ ấy cũng đủ khiến hàng triệu trái tim rung động.

Đến thời điểm hiện tại, bốn gương mặt quen thuộc nhất của Jujutsu Kaisen gốc đã tìm cách quay về với người hâm mộ trong Modulo. Yuta và Maki qua những khung hình cuối đời, trong khi Yuji xuất hiện như một nhân vật trung tâm, là "hy vọng cuối cùng của nhân loại" trước mối đe dọa mới mang tên Dabura. Giờ đây, Nobara hoàn thành sứ mệnh và gây xúc động với màn tái xuất của mình.

Gege Akutami đang làm rất tốt việc kết nối quá khứ và tương lai thông qua Jujutsu Kaisen Modulo, dẫn dắt khán giả làm quen thế hệ chú thuật sư mới nhưng vẫn giữ được linh hồn của thương hiệu nổi tiếng toàn cầu. Giờ đây, câu hỏi lớn nhất mà người hâm mộ đặt ra là liệu Megumi Fushiguro hay thậm chí ác nhân Sukuna cũng có thể tái xuất vào ngày nào đó?