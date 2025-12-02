Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Zootopia 2 lập kỷ lục doanh thu, netizen ấm ức vì một câu phụ đề “cố tình nhầm”

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Ai mà ngờ cặp đôi Thỏ - Cáo của Zootopia lại có thể khuynh đảo phòng vé toàn cầu với hàng loạt kỷ lục không tưởng, ngay cả thị trường Việt Nam cũng không ngoại lệ.

Không nằm ngoài dự đoán, màn ra mắt của Zootopia 2 đã khiến màn ảnh rộng toàn cầu rung chuyển với loạt thành tích doanh thu choáng ngợp. Chỉ trong 5 ngày đầu công chiếu, Zootopia 2 đã thu về 156 triệu USD (khoảng 4056 tỷ đồng) tại riêng thị trường Bắc Mỹ, trở thành phim có doanh thu tuần Lễ Tạ Ơn cao thứ nhì mọi thời đại (sau Moana 2).

zootopia-5.jpg
Zootopia 2 lập hàng loạt kỷ lục doanh thu.

Còn ở toàn cầu, hành trình phá án của Thỏ và Cáo trở thành phim hoạt hình có doanh thu mở màn cao nhất mọi thời đại thể loại hoạt hình với con số ấn tượng 556 triệu USD (hơn 14 nghìn tỷ đồng), còn nếu tính chung tất cả các thể loại phim thì Zootopia 2 cũng tự hào xếp thứ 4. Ở Trung Quốc, Thỏ - Cáo làm nên điều không tưởng khi chỉ trong một ngày đã thu về 104 triệu USD (tương đương 2700 tỷ đồng), vượt qua cả thành tích của Avengers: Endgame.

zootopia-6.jpg
Phim cũng đang dẫn đầu phòng vé Việt.

Tất nhiên phòng vé Việt cũng không thể thoát được cơn lốc mang tên Zootopia 2 khi là phim hoạt hình Disney có doanh thu tuần mở màn cao nhất mọi thời đại tại Việt Nam, thu về hơn 40 tỷ đồng sau 3 ngày đầu công chiếu và đang thẳng tiến đến cột mốc trăm tỷ.

Zootopia 2 đánh dấu sự trở lại của cặp cộng sự Nick Wilde - Judy Hopps nay đã được thăng cấp làm sĩ quan chính thức, nhưng phải đối mặt với nhiệm vụ khó nhằn. Khi một con rắn lần đầu tiên bén mảng đến thành phố Zootopia trong gần 100 năm, Judy và Nick phải lên đường điều tra sự thật, cũng như vén màn bí mật về cuốn nhật ký của gia tộc Lynxley lâu đời, đứng sau sự phồn vinh của thành phố.

zootopia-3.jpg
Mối quan hệ của Thỏ và Cáo luôn gây tò mò.

Trên danh nghĩa, Nick và Judy là cộng sự nhưng ai cũng hiểu Thỏ - Cáo ở mức “trên đồng nghiệp dưới tình yêu”. Chính vì khán giả đều mong Nick và Judy thành đôi, nên khi Nick bày tỏ “I love you, partner” mà phụ đề tiếng Việt dịch là “Quý cô lắm, cộng sự” thì mọi người rần rần phản đối và đòi nhà phát hành phải chỉnh lại cho đúng.

zootopia-4.jpg
Câu phụ đề khiến nhiều netizen "ấm ức".
