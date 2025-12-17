Tạm biệt vai cô thư ký nhút nhát, Anne Hathaway hóa thân thành diva đầy bí ẩn

HHTO - Năm 2026 hứa hẹn sẽ là thời điểm bận rộn của Anne Hathaway khi cô góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh mới, trong đó có "Mother Mary", bộ phim khoe trọn "visual" của nữ diễn viên với những tạo hình sân khấu cầu kỳ.

Trong Mother Mary, Anne Hathaway hóa thân thành một ngôi sao nhạc Pop đang ở đỉnh cao danh vọng nhưng bất ngờ rơi vào khủng hoảng hiện sinh. Sau khi hủy bỏ chuyến lưu diễn, cô tìm đến Sam Anselm, người bạn cũ và cũng là nhà thiết kế thời trang từng góp phần xây dựng hình ảnh giúp cô thành công như hiện tại. Cuộc tái ngộ này khơi lại những tổn thương bị chôn giấu từ lâu, đồng thời mở ra hành trình đối diện với bản thân, quá khứ và bản ngã.

Trailer của Mother Mary mang phong cách vừa mềm mại vừa "bất ổn". Từ những khung hình sân khấu rực rỡ với váy áo cầu kỳ, bộ phim dần chuyển sang không gian u tối hơn khi nhân vật chính tìm đến Sam trong một dinh thự cổ.

Tông màu, âm nhạc và hình ảnh trong phim gợi cảm giác về một thế giới nửa thực nửa mộng, nơi ranh giới giữa sáng tạo, ám ảnh và chữa lành trở nên mong manh. Đạo diễn David Lowery từng mô tả đây là một bộ phim “kỳ lạ” và tin rằng tác phẩm sẽ gợi ra nhiều cảm xúc trái chiều cho khán giả.

Ảnh: A24

Chia sẻ về vai diễn với tờ Vogue, Anne Hathaway cho biết cô bị thuyết phục nhận vai ngay từ lần đầu đọc kịch bản. Nữ diễn viên nói rằng điều khiến cô ấn tượng là nhân vật này “không thể diễn theo cách thông thường”, mà buộc người đóng phải hoàn toàn đặt mình vào quá trình sáng tạo của đạo diễn.

“Nếu tôi nhận vai, tôi phải trở thành chất liệu để David nhào nặn”, Hathaway nói. Cô cũng thừa nhận mình phải chấp nhận bắt đầu lại từ đầu, với tâm thế của một người học việc, điều vừa khó khăn vừa cần thiết cho sự chuyển hóa của nhân vật.

Tạo hình của Anne Hathaway trong "Mother Mary". Ảnh: A24

Đồng hành cùng Hathaway là Michaela Coel trong vai Sam Anselm. Nữ diễn viên đánh giá cao nỗ lực và sự dấn thân của bạn diễn. Theo Coel, việc Hathaway liên tục thực hiện những cảnh quay khó, trong áp lực lớn, cho thấy quyết tâm hiếm thấy ở một diễn viên đã có "vị trí vững chắc trong nghề".

“Anne phải học lại toàn bộ ngôn ngữ hình thể cho vai diễn mới. Có những ngày quay khiến ai cũng căng thẳng, và chỉ sau khi bấm máy, chúng tôi mới nhận ra áp lực mà cô ấy đã phải gánh", nữ diễn viên nhận xét.

Poster nhân vật của Anne Hathaway và Michaela Coel. Ảnh: A24

Ngoài câu chuyện và diễn xuất, Mother Mary còn gây chú ý ở phần âm nhạc. Phim sử dụng các ca khúc do Jack Antonoff, Charli XCX và FKA Twigs sáng tác và sản xuất. FKA Twigs cũng tham gia diễn xuất trong phim, bên cạnh dàn diễn viên gồm Hunter Schafer, Kaia Gerber, Jessica Brown Findlay, Alba Baptista và Sian Clifford. Theo ê-kíp, âm nhạc không chỉ đóng vai trò minh họa mà còn là một phần quan trọng trong việc khắc họa trạng thái tinh thần của nhân vật.

Ảnh: A24

Mother Mary dự kiến ra rạp vào tháng 4/2026. Đây cũng được xem là một trong những dự án nổi bật trong năm tới của Anne Hathaway, bên cạnh The Devil Wears Prada 2, Flowervale Street và The Odyssey.