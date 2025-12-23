Bom tấn "The Odyssey" của Christopher Nolan tung trailer chính thức đầu tiên

HHTO - Sau thành công rực rỡ của "Oppenheimer", đạo diễn Christopher Nolan đã chính thức hé lộ những hình ảnh đầu tiên của "The Odyssey". Đây được xem là một trong những dự án điện ảnh quy mô nhất năm 2026 với sự góp mặt của dàn diễn viên hạng A và sự đầu tư "khủng" về mặt hình ảnh.

The Odyssey được chuyển thể từ trường ca nổi tiếng của nhà thơ Homer thời Hy Lạp cổ. Tác phẩm kể về hành trình trở về quê hương của Odysseus, vị vua xứ Ithaca, sau khi cuộc chiến thành Troy kết thúc. Chuyến hồi hương ấy kéo dài suốt mười năm, với vô vàn trắc trở và sự can thiệp của các thế lực siêu nhiên.

Trailer công bố hôm 22/12, hé lộ những cảnh Odysseus (Matt Damon thủ vai) cùng đội quân của mình trôi dạt giữa biển khơi sau một vụ đắm tàu, tiếp tục đối mặt với nhiều thử thách trên đất liền lẫn đại dương. Nhân vật chính xuất hiện trong các khung cảnh nối tiếp nhau, từ chiến trường, những chuyến hải hành cho đến các hang động u tối, nơi thấp thoáng bóng dáng một sinh vật khổng lồ.

Tạo hình của Matt Damon trong vai người hùng Odysseus. Ảnh: Universal﻿

Trailer cũng giới thiệu thoáng qua Anne Hathaway trong vai Penelope, người vợ chờ đợi Odysseus nơi quê nhà, cùng Tom Holland trong vai Telemachus, con trai ông.

Tom Holland và Anne Hathaway trong "The Odyssey". Ảnh: Universal

Dù gợi mở không khí sử thi, trailer đầu tiên của The Odyssey vẫn chưa hé lộ các sinh vật thần thoại quen thuộc trong nguyên tác như Người khổng lồ một mắt Polyphemus, nữ phù thủy Circe hay nàng tiên cá. Nhiều chi tiết quan trọng của hành trình vì thế vẫn nằm ngoài khung hình, tạo thêm tò mò cho khán giả.

"The Odyssey" có kinh phí 250 triệu USD (khoảng 6,5 nghìn tỷ đồng). Ảnh: Universal

Một trong những yếu tố khiến dự án nhận được nhiều chú ý là dàn diễn viên tham gia. The Odyssey đánh dấu lần hợp tác thứ ba giữa Christopher Nolan và Matt Damon, sau Interstella (2014) và Oppenheimer (2023).



Ngoài nam chính Matt Damon, Anne Hathaway và Tom Holland, dàn diễn viên phụ của phim cũng gây ấn tượng mạnh không kém với những cái tên như Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Charlize Theron hay Mia Goth.

Dàn cast "toàn sao" của "The Odyssey". Ảnh: @NolanAnalyst

Trailer đầu tiên của The Odyssey nhận về nhiều phản hồi tích cực từ khán giả, đa phần khen độ hoành tráng về hình ảnh, điều mà người yêu điện ảnh vẫn luôn thấy rõ trong các tác phẩm trước của Christopher Nolan. Nhiều người hâm mộ để lại bình luận trên kênh YouTube của nhà phát hành rằng, chỉ cần là phim của Nolan thì "chắc chắn phải ra rạp".

Quá trình ghi hình kéo dài 91 ngày, "ngốn" khoảng 609km phim, con số cho thấy quy mô khổng lồ của dự án. Ảnh: Universal

Theo Variety, vào tháng 7 vừa qua, Universal cũng đã có một động thái hiếm thấy khi mở bán vé sớm cho các suất chiếu The Odyssey dưới định dạng IMAX 70mm, dù phim phải đúng một năm sau mới ra rạp. Tuy vậy, các suất chiếu này nhanh chóng "cháy vé" trong thời gian ngắn.

"Chưa đầy 24 giờ sau khi mở bán, 95% số ghế được mua hết. Phần lớn vé bán sạch chỉ trong vòng một giờ đầu tiên", tạp chí này viết.

Ảnh: Universal

The Odyssey dự kiến ra rạp vào ngày 17/7/2026.