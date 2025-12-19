Disclosure Day: Steven Spielberg lại đưa người hành tinh khác "đổ bộ" Trái Đất

HHTO - Từng tạo nên những biểu tượng về sinh vật ngoài không gian, "phù thủy điện ảnh" Steven Spielberg vừa chính thức tái xuất với dự án UFO mới mang tên "Disclosure Day".

Ngày 17/12 vừa qua, hãng Universal Pictures đã khiến cộng đồng yêu điện ảnh xôn xao khi tung ra trailer đầu tiên của Disclosure Day. Trong đoạn giới thiệu vừa ra mắt, Emily Blunt vào vai một chuyên gia khí tượng bỗng nhiên bị thế lực bí ẩn tác động ngay khi đang dẫn chương trình trực tiếp. Song song với đó là những dấu hiệu lạ xuất hiện khắp nơi, gợi ý về sự hiện diện của một dạng sống ngoài Trái Đất.



Emily Blunt trong tạo hình người dẫn bản tin thời tiết. Ảnh: Universal Pictures

Disclosure Day là bộ phim đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Steven Spielberg với đề tài UFO và sinh vật ngoài hành tinh, những chủ đề từng làm nên tên tuổi của ông qua các tác phẩm kinh điển như E.T. Extra-Terrestrial (1982) hay War of the Worlds (2005).

Đặc biệt, phim còn ghi nhận sự tái hợp giữa Steven Spielberg và biên kịch David Koepp, bộ đôi từng cùng nhau tạo nên những "bom tấn" đi cùng thời đại như Jurassic Park (Công Viên Kỷ Jura) và Indiana Jones.

Đạo diễn Steven Spielberg trên phim trường "Disclosure Day". Ảnh: Universal Pictures

Disclosure Day ra mắt trong bối cảnh chủ đề về những hiện tượng dị thường không xác định (UAP) đang nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng và các cuộc điều tra thực tế tại Mỹ. Dù thuộc thể loại khoa học viễn tưởng với những cuộc rượt đuổi và hiện tượng kỳ bí, phim được dự đoán sẽ không thuần tính hành động, khám phá.

Nam diễn viên Colman Domingo chia sẻ rằng anh đã "xúc động đến mức bật khóc" sau khi đọc kịch bản. "Tôi nghĩ đây là một trong những kịch bản đẹp nhất về nhân tính. Tôi đã khóc vì Steven Spielberg tin vào những khả năng tốt đẹp mà con người chúng ta có thể đạt được", nam diễn viên bày tỏ.

Josh O’Connor vào vai một người quyết tâm đưa sự thật ra ánh sáng. Ảnh: Universal Pictures

Trong trailer, nhân vật này nói “Mọi người có quyền được biết sự thật, nó thuộc về bảy tỷ con người”. Ở đoạn cuối, một nhân vật khác đặt ra câu hỏi mang màu sắc triết lý như “Vì sao vũ trụ lại rộng lớn đến vậy, nếu tất cả chỉ dành riêng cho loài người?”. Những câu thoại ngắn nhưng cho thấy bộ phim không chỉ dừng ở yếu tố giật gân, mà còn hướng đến các suy tư về vị trí của con người trong vũ trụ.

Ảnh: Universal Pictures

Disclosure Day dự kiến công chiếu vào ngày 12/6/2026, trong mùa phim hè được xem là rất sôi động với sự góp mặt của nhiều bom tấn lớn khác.