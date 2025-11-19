Không phải Disney, đây là live-action vừa công bố tạo hình đã được khen hết lời

Ngày 17/11 vừa qua, hãng Nintendo đã phát hành bộ ba hình ảnh đầu tiên từ dự án chuyển thể The Legend of Zelda, hé lộ tạo hình chính thức của hai nhân vật trung tâm. Những hình ảnh này được đăng tải trên ứng dụng Nintendo Today, đánh dấu lần đầu tiên người hâm mộ được thấy diện mạo của cặp đôi anh hùng kinh điển Zelda và Link trong phiên bản người thật.

Bo Bragason đóng Công chúa Zelda. Ảnh: Nintendo

Benjamin Evan Ainsworth trong vai Link. Ảnh: Nintendo

Ngay sau khi hình ảnh được đăng tải, cộng đồng người hâm mộ đã dành nhiều lời khen cho tạo hình sát nguyên tác và không khí sử thi quen thuộc của thương hiệu. Nhiều ý kiến cho rằng dự án đang đi đúng hướng, đặc biệt khi loạt game Zelda luôn được yêu thích nhờ thế giới rộng lớn, giàu cảm hứng và phong cách phiêu lưu đặc trưng.



Quá trình ghi hình cho dự án The Legend of Zelda live-action đã khởi động tại New Zealand vào đầu tháng 11, sau một thời gian dài chuẩn bị và tuyển chọn diễn viên. Dự án do Nintendo hợp tác sản xuất với Arad Productions và đang nhận được sự kỳ vọng cực lớn từ cộng đồng người hâm mộ trên toàn cầu.

"The Legend of Zelda" là một trong những dự án chuyển thể nhận phản hồi tốt nhất thời gian gần đây. Ảnh: Nintendo

The Legend of Zelda là thương hiệu trò chơi điện tử đình đám của Nintendo, được giới thiệu lần đầu vào năm 1986. Trải qua gần 40 năm phát triển với hơn 20 phiên bản, loạt game đã trở thành tượng đài trong ngành công nghiệp giải trí. Nintendo cũng là hãng sản xuất loạt phim về Mario, bao gồm The Super Mario Galaxy Movie sắp mắt vào năm 2026 tới.

Cốt truyện game theo chân Link, chàng chiến binh của tộc Hylian, cùng Công chúa Zelda vượt qua nhiều hiểm nguy để bảo vệ vùng đất Hyrule khỏi Ganon, kẻ từng là một chiến tướng nhưng đã trở thành vua quỷ. Dù mỗi phần có sự thay đổi về bối cảnh và nhân vật, thế giới của The Legend of Zelda luôn xoay quanh ba giá trị chính là lòng dũng cảm, trí tuệ và ánh sáng chính nghĩa.

Tạo hình của bộ đôi Zelda và Link trong phim so với trò chơi gốc.

The Legend of Zelda phiên bản live-action dự kiến khởi chiếu ngày 7/5/2027.