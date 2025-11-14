Màn tái xuất sau gần 20 năm: "The Devil Wears Prada 2" hé lộ teaser đầu tiên

HHTO - Không để người hâm mộ đợi lâu hơn nữa, hãng 20th Century Studios đã tung đoạn giới thiệu đầu tiên cho phần 2 "The Devil Wears Prada". Đoạn teaser ngay lập tức thu hút hơn 6 triệu lượt xem chỉ trong chưa đầy 24 giờ.

Trên nền ca khúc Vogue của Madonna, teaser mở đầu bằng những bước chân đầy uy lực của Tổng biên tập Miranda Priestly (Meryl Streep). Bà bước vào thang máy, và ngay khi cánh cửa sắp khép lại, Andy Sachs (Anne Hathaway) bất ngờ chặn cửa để bước vào.

Miranda Priestly vẫn giữ nguyên phong thái lạnh lùng quen thuộc, cất lời chào ngắn gọn: "Cô mất nhiều thời gian thật đấy". Câu nói không chỉ là tình tiết trong phim mà còn được xem là lời chào hoàn hảo gửi đến khán giả, những người đã ngóng chờ phần tiếp theo của bộ phim suốt gần hai thập kỷ.

Sau gần 20 năm, Meryl Streep và Anne Hathaway lại lần nữa đứng chung khung hình. Ảnh: 20th Century Fox﻿

Hai nữ diễn viên cực "slay" trên phim trường. Ảnh: Getty Images

Cốt truyện của phần phim mới hiện vẫn chưa được tiết lộ. Song theo Variety, phim dự kiến sẽ tập trung vào góc nhìn của Miranda Priestly khi ngành báo in đang bước vào thời kỳ thoái trào. Trong nỗ lực duy trì vị thế, bà phải đối đầu với cô trợ lý cũ của mình là Emily Charlton (Emily Blunt), người giờ đây đã trở thành nữ giám đốc quyền lực của một tập đoàn xa xỉ.

Một cảnh từng "viral" của Anne Hathaway, Meryl Streep và Emily Blunt ở phần trước.

The Devil Wears Prada 2 quy tụ dàn diễn viên quen thuộc gồm Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Tracie Thoms và Tibor Feldman. Đặc biệt, tin đồn về sự xuất hiện của Lady Gaga cũng đã và đang làm "dậy sóng" mạng xã hội.

Dù phía nhà sản xuất chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào, những hình ảnh được cho là tạo hình của Lady Gaga trong phần phim mới vẫn đủ sức khiến khán giả chú ý. Việc nữ ca sĩ từng ghi dấu với vai diễn trong House of Gucci và nhận đề cử Oscar càng khiến người xem tò mò về khả năng góp mặt của cô.

Tạo hình được cho là "first look" của Lady Gaga trong "The Devil Wears Prada 2". Ảnh: X@itsbloodyj

Dự kiến ra rạp vào tháng 5/2026, bộ phim sẽ phải cạnh tranh cùng loạt “bom tấn” khác như Scary Movie 6, Toy Story 5, Minions 3 và Spider Man Brand New Day. Dù vậy, nhờ sức mạnh thương hiệu và dàn diễn viên nổi tiếng, tác phẩm vẫn được kỳ vọng là một ứng cử viên nặng ký trong cuộc đua phòng vé mùa hè năm sau.