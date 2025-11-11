"Mr.Bean" Rowan Atkinson tái xuất màn ảnh nhỏ với phim hài mùa Giáng sinh

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

ĐÔNG MIÊN
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Danh hài Rowan Atkinson, người gắn liền với vai diễn Mr. Bean huyền thoại, sẽ trở lại màn ảnh nhỏ trong mùa Giáng sinh này với series hài ngắn "Man vs Baby" của Netflix.

Ngày 10/11 vừa qua, Netflix đã tung trailer chính thức cho Man vs Baby, phần tiếp theo của loạt phim Man vs Bee ra mắt năm 2022. Trong phần mới, Atkinson tiếp tục hóa thân thành Trevor Bingley, người đàn ông vụng về từng khiến cả căn biệt thự trở thành bãi chiến trường chỉ vì một con ong.

Sau hàng loạt rắc rối, Trevor quyết định tìm cuộc sống yên bình hơn với công việc tạp vụ tại trường học. Tuy nhiên, một lời đề nghị hấp dẫn là trông coi căn penthouse ở London trong dịp Giáng sinh đã quá cám dỗ để ông từ chối. Kế hoạch nghỉ ngơi nhanh chóng tan biến khi anh đồng thời phải chăm sóc một em bé bất ngờ bị bỏ quên sau buổi diễn kịch mùa lễ.

0103f38eb6a93af763b8.jpg
8276b322f0057c5b2514.jpg
ae889cdcdffb53a50aea.jpg
a118971cd53b5965002a.jpg
Phim mang đậm không khí Giáng Sinh. Ảnh: Netflix

Rowan Atkinson là một diễn viên hài kịch người Anh nổi tiếng trên toàn thế giới, sinh năm 1955. Vai diễn làm nên tên tuổi và trở thành biểu tượng văn hóa toàn cầu của ông là Mr. Bean, một nhân vật độc đáo, thường xuyên tự gây ra rắc rối cho mình bằng những hành động trẻ con, vụng về và cực kỳ ngây thơ. Với phong cách hài kịch câm (chủ yếu dựa vào hình thể và biểu cảm), Mr. Bean đã vượt qua rào cản ngôn ngữ, khiến khán giả từ mọi quốc gia yêu mến.

226006690-366289368185712-828520517834860302-n.png
Rowan Atkinson trong tạo hình Mr. Bean.

Với bối cảnh rực rỡ của mùa Noel và chuỗi tình huống “dở khóc dở cười”, bộ phim hứa hẹn mang đến những tràng cười quen thuộc theo phong cách hài hình thể đặc trưng của Rowan Atkinson. Song khác với hình tượng Mr. Bean cô độc và vụng về, nhân vật Trevor Bingley lần này được khắc họa ấm áp, chân thành hơn nhưng vẫn giữ được nét duyên dáng và biểu cảm đặc trưng khiến khán giả dễ dàng đồng cảm.

d9a9e6fda5da298470cb.jpg
33d4038040a7ccf995b6.jpg
Ảnh: Netflix

Man vs Baby gồm 4 tập, được David Kerr đạo diễn, Will Davies và Rowan Atkinson chấp bút kịch bản. Phim do HouseSitter Productions sản xuất, hứa hẹn là lựa chọn giải trí nhẹ nhàng cho cả gia đình trong dịp Giáng Sinh.

b55359bf2398afc6f689.jpg
Phim dự kiến khởi chiếu trên nền tảng Netflix từ ngày 11/12/2025.
image-1.jpg
ĐÔNG MIÊN
#Mr. Bean #Rowan Atkinson #Giáng Sinh #phim Giáng Sinh #Netflix #Man vs Baby #Man vs Bee #Noel

