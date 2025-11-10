Anime "5 Centimet Trên Giây" công chiếu rạp Việt, "Mộ Đom Đóm" tái ngộ khán giả

HHTO - Sau 18 năm ra mắt, cuối cùng người hâm mộ điện ảnh Việt Nam cũng có cơ hội thưởng thức kiệt tác "5 Centimet Trên Giây" của "phù thuỷ nỗi buồn" Makoto Shinkai trên màn ảnh rộng.

Theo thông tin chính thức từ các hệ thống rạp chiếu, phim điện ảnh 5 Centimet Trên Giây (5 Centimeters per Second) dự kiến ra mắt khán giả Việt Nam với phiên bản đặc biệt từ ngày 5/12/2025. Đây là lần đầu tiên bộ anime bi kịch lãng mạn này được phát hành rộng rãi tại các cụm rạp thương mại lớn trên toàn quốc. Trước đây, tác phẩm chủ yếu chỉ được trình chiếu giới hạn trong khuôn khổ các sự kiện văn hóa hoặc học thuật.

5 Centimet Trên Giây kể về cuộc sống và mối liên kết sâu sắc, đầy nuối tiếc của nhân vật chính Takaki Tono qua ba giai đoạn trưởng thành, tất cả đều xoay quanh cô bạn thanh mai trúc mã Akari Shinohara. Bộ phim được chia thành ba chương gồm Truyện Hoa Anh Đào, Phi Hành Gia, và Năm Centimet Trên Giây. Mỗi chương thể hiện một cung bậc cảm xúc về sự xa cách và cô đơn.

Đây là lần đầu khán giả Việt có dịp thưởng thức những thước phim thơ mộng của "5 Centimet Trên Giây" trên màn ảnh rộng. Ảnh: CoMix Wave

5 Centimet Trên Giây cũng là tác phẩm làm nên tên tuổi đạo diễn Makoto Shinkai khi sở hữu chất lượng hình ảnh phi thường vào thời điểm đó, đặc biệt là các chi tiết về ánh sáng, bầu trời và khung cảnh thiên nhiên, thường được ví như "mỗi khung hình đều là một tác phẩm nghệ thuật".

5cm/s là tốc độ cánh hoa anh đào rơi xuống, ẩn dụ về sự chia ly đau lòng do thời gian và khoảng cách vô hình gây ra.

Một điểm nhấn khác của mùa phim cuối năm là sự trở lại của Mộ Đom Đóm (Grave of the Fireflies), tác phẩm kinh điển do đạo diễn Isao Takahata thực hiện. Trước đó, phim đã từng được ra mắt khán giả Việt một lần vào ngày 4/10 năm ngoái.

"Mộ Đom Đóm" nằm trong chuỗi 20 tác phẩm của Studio Ghibli chiếu tại Việt Nam﻿. Ảnh: Ghibli

Lấy bối cảnh những ngày cuối cùng của Thế chiến thứ hai, Mộ Đom Đóm khắc họa câu chuyện sinh tồn đầy bi kịch của hai anh em Seita và Setsuko sau khi họ mất đi gia đình và nơi trú ẩn trong các cuộc ném bom. Phim được giới phê bình quốc tế đánh giá cao về giá trị điện ảnh, được xem là một trong những tác phẩm hoạt hình về chiến tranh có sức nặng cảm xúc nhất mọi thời đại.

Mộ Đom Đóm đã trở lại màn ảnh rộng từ ngày 7/11 vừa qua, hiện phát hành tại các rạp trên toàn quốc.