Naruto bất ngờ tạm biệt khán giả, không rõ ngày trở lại chính thức

Những độc giả của Boruto hay thương hiệu Naruto nói chung đều vô cùng mong chờ sự trở lại của Hokage Đệ Thất Naruto Uzumaki. Từ khi dự án truyện Boruto ra mắt, Naruto liên tục bị "phong ấn" sức mạnh dưới ngòi bút của tác giả Mikio Ikemoto. Không chỉ bị giảm năng lực nhiều lần, Naruto còn hoàn toàn biến mất khỏi mạch truyện hiện tại, khiến phần đông khán giả không khỏi tiếc nuối.

Cuối phần Boruto: Naruto Next Generations, người xem chứng kiến khoảnh khắc Naruto Uzumaki và vợ Hinata bị chính Kawaki, người mà anh coi như em trai phong ấn trong chiều không gian Daikokuten. Theo lý giải của Kawaki, hắn làm vậy để bảo vệ cả hai khỏi hiểm họa của tộc Otsutsuki, đồng thời ngăn Naruto can thiệp vào kế hoạch tiêu diệt tộc Otsutsuki của mình. Song, điều này dẫn đến việc Naruto hoàn toàn "bốc hơi" khỏi Boruto đến mãi về sau này.

Naruto bị phong ấn.

Thậm chí thông qua phần truyện Boruto: Two Blue Vortex, tác giả đã ngầm xác nhận rằng người hâm mộ sẽ phải chờ Naruto thêm một thời gian rất dài thì anh mới xuất hiện trở lại. Nhân vật phản diện mới Jura đã chính thức tuyên bố mục tiêu của mình là Naruto, sau khi hắn phát hiện anh vẫn còn sống. Điều này đồng nghĩa với việc Kawaki sẽ tiếp tục giữ phong ấn để bảo vệ thầy, ít nhất là cho đến khi Jura bị tiêu diệt.

Một chi tiết khác được người đọc chú ý, liên quan đến tình trạng của Naruto là khi Kawaki đối đầu với Boruto, hắn đã nói: "Tao sẽ gửi mày đến cùng chỗ với Hokage Đệ Thất". Câu nói này mang ẩn ý Naruto vẫn đang bị giam trong chiều không gian Daikokuten, và chỉ khi cuộc chiến giữa Kawaki và Boruto kết thúc thì phong ấn ấy mới được phá bỏ.

Naruto có thể sẽ biến mất trong nửa thập kỷ tới.

Theo dự đoán, phần truyện về các Shinju có thể kéo dài thêm đến 30 chương, tương đương được phát hành trong ít nhất 2 năm. Sau đó, cuộc đối đầu giữa Boruto và Kawaki có thể mất thêm 1 đến 3 năm nữa để hoàn thiện. Như vậy, người hâm mộ gần như phải chờ ít nhất nửa thập kỷ mới có thể chứng kiến sự trở lại của Naruto.