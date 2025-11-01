"One Piece" thông báo tin buồn đến fan, hoãn phát sóng vào dịp Tết 2026

Sau hơn hai thập kỷ phát sóng đều đặn mỗi tuần kể từ năm 1999, One Piece sẽ chính thức thay đổi lịch phát hành kể từ năm 2026. Thông báo mới nhất từ Toei Animation đã khiến cộng đồng người hâm mộ của thương hiệu này vô cùng xôn xao, thậm chí còn có một giai đoạn "ngủ xuân" vài tháng trước khi bước vào chương mới của cốt truyện.

Cụ thể, phiên bản anime của One Piece sẽ tạm ngừng lên sóng trong ba tháng, từ tháng 1 đến tháng 3/2026 ngay sau khi tuyến cốt truyện Egghead khép lại vào cuối năm nay. Như vậy với khán giả Việt Nam, One Piece sẽ hoàn toàn vắng bóng trên màn ảnh trong dịp nghỉ Tết sắp tới.

Đáng chú ý hơn, Toei Animation cũng xác nhận rằng One Piece sẽ chuyển sang mô hình chiếu theo mùa thay vì dàn trải cả năm như trước đây. Điều này có nghĩa là trong thời gian tới, phim sẽ chỉ phát sóng 26 tập mỗi năm chứ không mỗi tuần ra mắt một tập nữa. Đây được xem là bước ngoặt lớn trong lịch sử hơn 25 năm của phim, vốn đã trở thành một phần quen thuộc với khán giả toàn cầu mỗi cuối tuần.

One Piece bỏ mô hình chiếu mỗi tuần, rút ngắn còn 26 tập mỗi năm.

Sau khi cốt truyện Egghead khép lại, One Piece sẽ đưa khán giả bước vào tuyến câu chuyện về Elbaf, cũng là một trong những phần được mong chờ nhất để dẫn dắt đến đoạn kết của thương hiệu. Mùa phim mới này sẽ được thực hiện song song với truyện tranh gốc, dự kiến mỗi chương sẽ ngang bằng với một tập phim. Có thể thấy, tác giả Eiichiro Oda đang dốc hết sức để nhanh chóng mang đến cho người xem cái kết trọn vẹn nhất trong tương lai.

Tuyến câu chuyện Elbaf đưa khán giả đến gần hơn với đoạn kết của One Piece.

Cũng trong lần trở lại này, Toei Animation sẽ mang đến cho Băng Mũ Rơm tạo hình mới, bao gồm trang phục và phong cách nhân vật được nâng cấp rõ rệt. Chưa kể, phiên bản One Piece live-action cũng sẽ sớm ra mắt mùa 2 trong thời gian tới, giúp cộng đồng người hâm mộ của thương hiệu này có trải nghiệm trọn vẹn và mãn nhãn nhất.