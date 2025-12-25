Ngôi Trường Xác Sống mùa 2 chốt lịch chiếu, netizen giận dỗi: “Thôi hủy luôn đi!”

Mới đây, trên X (Twitter trước đây), các fan của bộ phim truyền hình Ngôi Trường Xác Sống (All Of Us Are Dead) đang xôn xao trước thông tin cuối cùng mùa 2 của phim cũng đã có lịch chiếu. Theo đó, mùa 2 của Ngôi Trường Xác Sống sẽ được “thả xích” trên Netflix vào tháng 12/2026.

Tuy nhiên, thay vì vui mừng, đa số các netizen lại để lại các bình luận “giận dỗi”: “Không biết là họ đang cố tạo sự hào hứng trước khi năm mới bắt đầu hay là đang chọc tức tôi nữa”, “Tháng 12 năm 2026? Thật luôn á hả?”, “Sao không đợi năm 2030 rồi chiếu?”, “Sau khi chúng ta quên hết chuyện gì đã xảy ra trong mùa 1? LOL”, “Chúng tôi mệt mỏi vì chờ đợi rồi”, "Thôi, hủy luôn đi", “Tôi hy vọng sẽ không có mùa 3, vì đến lúc đó dàn diễn viên đã 40 tuổi rồi”...

Mùa 1 của Ngôi Trường Xác Sống lên sóng Netflix vào tháng 1/2022, nhanh chóng bùng nổ bởi cốt truyện hấp dẫn. Phim lấy bối cảnh học đường, kể về một loại virus xác sống xâm nhập và biến học sinh của trường thành zombie. Nhóm bạn nhân vật chính vừa phải chiến đấu với những xác sống đã từng là bạn học của mình, vừa phải tìm đường sinh tồn, thoát khỏi trường học ra ngoài. Chỉ sau 4 tháng kể từ khi phát sóng, Netflix đã “bật đèn xanh” thực hiện mùa 2.

Thế nhưng thời gian chuẩn bị cho mùa 2 của Ngôi Trường Xác Sống quá lâu. Nếu đến tháng 12/2026 mùa 2 mới lên sóng, thì người xem phải đợi gần 5 năm. Thời gian kéo dài khiến sự hào hứng của các fan bị bào mòn, thậm chí nhiều khán giả thừa nhận họ đã quên mất các tình tiết của mùa 1.

Tuy nhiên, cũng có không ít netizen lạc quan rằng tuy “giận dỗi” là thế, nhưng khi phim chiếu các fan hẳn vẫn sẽ quay trở lại để xem. Và nếu cốt truyện của phần 2 vẫn hấp dẫn, không thua kém mùa 1 thì phim vẫn sẽ được yêu thích như thường.

Cuối mùa 1, ngôi trường đã hoàn toàn sụp đổ. Lúc này, dịch bệnh không chỉ diễn ra ở trường học mà đã lan rộng cả bên ngoài. Một loại virus mới dường như đang tiến hóa, kéo theo đó là sản sinh ra một giống loài zombie mới. Giờ đây, những bạn học sinh sống sót dường như đang ấp ủ một cuộc phiêu lưu lớn hơn, trước mắt là bước ra khỏi khu tị nạn, tìm kiếm dấu hiệu sống sót của những người bạn khác ở mênh mông đổ nát ngoài kia.

Ngôi Trường Xác Sống mùa 1 gồm có 12 tập, đã phát sóng trên Netflix.