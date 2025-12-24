Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Một nhân vật Jujutsu Kaisen chủ chốt "ra đi", bộ ba YuMeNo không còn trọn vẹn

Thiện Dư

HHTO - Chương mới của ngoại truyện Jujutsu Kaisen Modulo hé lộ những chi tiết cho thấy một nhân vật chủ chốt đã ngã xuống.

Lấy bối cảnh 68 năm sau trận chiến cuối cùng tại Shinjuku, Jujutsu Kaisen Modulo theo chân câu chuyện về thế hệ hậu duệ của dàn nhân vật năm xưa, song vẫn chào đón sự trở lại bất ngờ của nhiều gương mặt quen thuộc. Trong chương mới nhất, Gege Akutami đã gần như xác nhận một thông tin mới về một gương mặt thuộc của Jujutsu Kaisen gốc, nhưng lại thông qua cái chết.

megumi-in-jjk-anime.jpg

Cụ thể theo như thông tin trong chương mới của Jujutsu Kaisen Modulo, Megumi Fushiguro được cho là đã bỏ mạng thông qua một số chi tiết về nhân vật hậu bối Yuka Okkotsu. Theo đó, chú thuật Thập Chủng Ảnh Pháp Thuật (hay Ten Shadows Technique) của Megumi đã được truyền lại cho Yuka. Đây là kỹ thuật vốn chỉ có thể được truyền qua dòng máu. Chính chi tiết này cho thấy khả năng cao người dùng trước đó đã ra đi thì người khác mới tiếp nhận được.

Nếu đây là sự thật, Megumi là nhân vật Jujutsu Kaisen chính yếu đầu tiên ra đi, thậm chí trước khi đạt tuổi 70. Khi Jujutsu Kaisen Modulo bắt đầu, độc giả toàn cầu đã bày tỏ sự háo hức khi lần lượt thấy Yuji, Nobara... trở lại chớp nhoáng, từ đó đến phiên Megumi cũng được mong đợi nhưng giờ đây lại mang đến "tin dữ" xót xa.

jujutsu-kaisen-modulo-yuka-okkot.jpg

Thực chất, không nhất thiết một chú thuật hạng nặng nào đó chỉ có một người dùng duy nhất, ví dụ như Vô Hạ Hạn Thuật. Tuy nhiên với Thập Chủng Ảnh Pháp Thuật, việc chỉ có một người dùng là hợp lý, nhất là khi nó mạnh ngang ngửa với sự kết hợp của Lục Nhãn và Vô Hạ Hạn Thuật. Việc nhiều người cùng sở hữu chiêu thức này và triệu hồi Mahoraga không hợp lý, đồng nghĩa với việc phải có truyền nhân "nằm xuống".

yuuka-tsurugi-jujutsu-kaisen-mod.jpg
Yuka sẽ tiếp nối hành trình mà Megumi để lại.

Trong tương lai gần, Megumi nhiều khả năng sẽ không phải là người duy nhất nói lời ra đi với khán giả. Đây cũng là dấu hiệu quan trọng để Gege chuyển hướng hoàn toàn sang Jujutsu Kaisen Modulo và lứa nhân vật mới, thay vì để độc giả mãi đắm chìm trong cảm xúc hoài niệm của quá khứ.

ft1471.jpg
Thiện Dư
#Jujutsu Kaisen #anime #Jujutsu Kaisen Modulo #Megumi Fushiguro #Chú Thuật Hồi Chiến

