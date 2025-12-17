Chọn Chồng Nơi Chín Suối: Rom-com độc lạ về tình yêu ra rạp mùa Giáng sinh

HHTO - Với nội dung gây tò mò, dàn diễn viên nổi tiếng và sự bảo chứng từ hãng A24, “Chọn Chồng Nơi Chín Suối” là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích dòng phim hài - lãng mạn, hoặc đang mong muốn một trải nghiệm điện ảnh ý nghĩa vào mùa Lễ Giáng Sinh.

"Xưởng phim dị biệt” A24 là cái tên đứng sau hàng loạt dự án chất lượng, thành công cả về mặt doanh thu lẫn nghệ thuật như Hereditary (2018), Minari (2020) hay Everything Everywhere All at Once (2022)... Thế nên, các tác phẩm do họ sản xuất thường khiến cộng đồng fan điện ảnh háo hức. Và Chọn Chồng Nơi Chín Suối (Eternity) cũng không phải trường hợp ngoại lệ.

Thuộc thể loại lãng mạn - hài hước (rom com), đứa con tinh thần từ đạo diễn David Freyne xoay quanh câu chuyện éo le của Joan (Elizabeth Olsen). Cứ ngỡ sẽ tìm thấy sự an nhiên sau khi rời khỏi cõi tạm, linh hồn cô nàng giờ đây lại phải đứng trước “bài toán tình yêu” cực kì hóc búa.

Vì chỉ có thể chọn một người bạn đời duy nhất đồng hành sang cõi vĩnh hằng, liệu Joan sẽ nắm tay Larry (Miles Teller), anh chồng cùng mình đầu bạc răng long hay tình đầu yểu mệnh mà khó quên Luke (Callum Turner)?

Không chỉ sở hữu nội dung thú vị, phá cách đúng chất A24, Chọn Chồng Nơi Chín Suối còn quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng. Khẳng định thực lực bằng tác phẩm nghệ thuật Whiplash (2014), Miles Teller đã làm khán giả trầm trồ bởi những màn solo trống đầy điêu luyện được chính anh thể hiện. Nam tài tử cũng ghi dấu ấn tại mảng bom tấn với 3 phần phim Divergent (2014 - 2016) và đặc biệt là cú hích phòng vé Top Gun: Maverick (2022).

Phim lấy bối cảnh thế giới bên kia, nơi linh hồn người mất được đưa đến sau khi lìa trần.

Trước khi hóa thân thành tình địch của Miles Teller trong tác phẩm này, Callum Turner từng tham gia các series truyền hình đình đám như The Borgias (2011 - 2013), Ripper Street (2012 - 2016), The Capture (2019 - 2022)… Nếu yêu thích thương hiệu Harry Potter, bạn sẽ nhận ra anh thủ vai nhân vật Theseus Scamander, anh trai của nhà nghiên cứu sinh vật huyền bí Newt, ở loạt phim Fantastic Beast.

Đối với cộng đồng fan MCU, Elizabeth Olsen chẳng phải cái tên xa lạ. Trải qua nhiều bom tấn điện ảnh lẫn TV series, cô dần chinh phục hàng triệu trái tim người xem khi khắc họa thành công nữ phù thủy Wanda Maximoff - Scarlet Witch, siêu anh hùng mạnh mẽ nhưng cũng chịu không ít mất mát, đau thương sau sự kiện Endgame.

Joan buộc phải chọn một người đồng hành duy nhất giữa hai người đàn ông từng gọi cô là vợ.

Là dự án điện ảnh hài hước, lãng mạn hiếm hoi mà Elizabeth Olsen góp mặt, Chọn Chồng Nơi Chín Suối hứa hẹn màn lột xác đáng nhớ từ nữ diễn viên. Như đền bù cho tấn bi kịch mất chồng nơi MCU, nhân vật Joan do cô đảm nhận sẽ được hai quý ông điển trai tìm mọi cách để được gần bên.

Bộ phim Chọn Chồng Nơi Chín Suối (Eternity) có suất chiếu đặc biệt từ 18h ngày 24/12 và từ 18h ngày 25/12, chính thức khởi chiếu trên toàn quốc từ 26/12/2025.