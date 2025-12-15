MMA 2025: Jennie mang đến sân khấu huyền thoại, EXO tái hiện hành trình hơn 10 năm

HHTO - MMA 2025 được cộng đồng fan K-Pop hóng nhất mùa sự kiện cuối năm này, lọt chủ đề nóng trên hàng loạt diễn đàn tại Hàn với nhận xét "line-up đỉnh nhất lịch sử" khi quy tụ các cái tên "đỉnh chóp" từ Gen 2 đến Gen 5.

MMA 2025 sẽ diễn ra vào ngày 20/12, tổ chức tại Gocheok Sky Dome (Seoul, Hàn Quốc). Ban tổ chức vẫn "mập mờ" về những tiết mục kết hợp, hé lộ về sân khấu riêng của dàn sao làm tăng thêm sự hồi hộp cho người hâm mộ.

Jay Park có lần đầu tiên trình diễn tại MMA sau 16 năm. Anh sẽ mang đến sân khấu Hip-hop độc đáo đậm chất riêng và kết hợp với nhóm nam do mình sản xuất - LNGSHOT. Zico dự kiến phát hành ca khúc DUET vào ngày 19/12. MMA 2025 sẽ là lần đầu tiên anh biểu diễn trực tiếp ca khúc này. Vì Jennie cũng có tên trong danh sách biểu diễn, nên fan K-Pop đang "thắp nến" hi vọng cả hai sẽ biểu diễn một bản phối thật cháy của SPOT! tại MMA 2025.

Trong thông cáo báo chí gửi truyền thông Hàn Quốc, phía MMA 2025 cho biết Jennie sẽ mang đến một sân khấu huyền thoại mang đầy tính nghệ thuật và trình diễn. Khán giả đều ngóng chờ nữ idol sẽ mang đến những gì bởi đây là lần đầu tiên Jennie có set diễn lớn, trọn vẹn với tư cách nghệ sĩ solo tại một lễ trao giải ở Hàn Quốc.

G-Dragon cũng là "huyền thoại" đáng chú ý trong danh sách biểu diễn tại MMA 2025. Tuy nhiên, mọi điều về phần trình diễn của anh vẫn bí mật. Vì lý do bất khả kháng, set diễn của anh tại MAMA 2025 đã được thay đổi đột ngột ngay trước buổi lễ. Fan hi vọng sân khấu tại MMA 2025 sẽ bù đắp cho nuối tiếc ở lễ trao giải trước.

Sau 8 năm, EXO trở lại MMA với một sân khấu đặc biệt kể lại hành trình của nhóm nhân dịp ra mắt full album thứ 8 - REVERXE. WOODZ - hiện tượng của bảng xếp hạng Melon năm qua chắc sẽ mang bản hit lội ngược dòng Drowning lên sân khấu, tiết mục của anh sẽ mang chủ đề "Mất mát của tình yêu" với một phần vũ đạo đặc biệt.

Bên cạnh Dirty Work, Rich Man, aespa sẽ mang đến bản phối đặc biệt của Drift. IVE sẽ trình diễn "liên hoàn hit" gồm REBEL HEART, ATTITUDE và XOXZ. BOYNEXTDOOR dựng sân khấu với concept điện ảnh. RIIZE mở ra câu chuyện về nhận thức và trưởng thành. PLAVE mang đến quà Giáng sinh với một màn biến hóa bất ngờ.

ILLIT sẽ rũ bỏ hình tượng đáng yêu, mang đến một sân khấu u tối, mới mẻ. Hearts2Hearts trình diễn với concept tiên nữ bước ra từ khu vườn bí mật cùng một màn solo đặc biệt của Jiwoo. KiiiKiii mang đến hơi thở tươi trẻ cùng chủ đề "Thông điệp tôi dành cho cả đời mình". ALLDAY PROJECT tiếp tục thể hiện sự mạnh mẽ, trưởng thành đặc trưng. ALPHA DRIVE ONE cùng "chuyến bay tham vọng" hứa hẹn gây ấn tượng trước thềm chính thức ra mắt vào tháng 1 năm sau.