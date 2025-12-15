Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trương Tịnh Nghi bị dìm dáng trong phim ngôn tình mới, chưa set đồ nào được khen

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Nhiều người đang đề nghị nhà sản xuất phim “Bạch Nguyệt Quang Nơi Chợ Rau Của Tôi” cần thay đổi gấp stylist của Trương Tịnh Nghi sau khi cô lộ tạo hình chưa đẹp.

truong-tinh-nghi-7.jpg
truong-tinh-nghi-10.jpg

Trương Tịnh Nghi hiện đang quay phim ngôn tình Bạch Nguyệt Quang Nơi Chợ Rau Của Tôi nên khán giả rất quan tâm đến tạo hình của cô. Trong một số cảnh quay, nữ diễn viên xuất hiện với trang phục đơn giản, hợp với hoàn cảnh cô gái nghèo nhặt ve chai ngoài chợ. Tuy nhiên, một vài set đồ của Trương Tịnh Nghi nhìn rất kỳ cục, khiến nữ diễn viên kém sắc.

truong-tinh-nghi-2.jpg
truong-tinh-nghi-3.jpg
truong-tinh-nghi-5.jpg
truong-tinh-nghi-6.jpg

Nhiều khán giả than phiền Trương Tịnh Nghi có tạo hình quá phèn, đã không đẹp còn lỗi mốt và phàn nàn “stylist đã biến phim ngôn tình thành phim tài liệu vì quá bám sát sự thật”. Đành rằng các cô gái làm công việc chân tay vất vả ở chợ sẽ mặc đồ rất đơn giản xuề xòa, chỉ cần gọn gàng và đủ ấm nhưng netizen cho rằng phim ảnh vẫn cần yếu tố thẩm mỹ, vẫn nên chăm chút cho ngoại hình nhân vật.

truong-tinh-nghi-4.jpg

Không ai yêu cầu Trương Tịnh Nghi phải mặc đồ hiệu sang trọng hoặc váy áo điệu đà khi làm việc, nhưng stylist có thể tìm cho cô trang phục tôn dáng và phối màu hài hòa hơn. Nữ diễn viên đã không có lợi thế về vóc dáng, nay lại phải mặc những chiếc áo quá khổ hoặc thiết kế kỳ cục, màu sắc đối lập nên nhìn càng kém nổi bật so với nhiều nữ chính ngôn tình khác.

truong-tinh-nghi-13.jpg

Trong Bạch Nguyệt Quang Nơi Chợ Rau Của Tôi, Trương Tịnh Nghi đóng Nhậm Đông Tuyết - cô gái lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó, phải nhặt ve chai ngoài chợ để có tiền nuôi sống bản thân, cũng chỉ có thể theo học trường nghề để sớm tìm được việc ổn định. Nhưng một lần, Đông Tuyết vô tình đụng độ "học bá" Trình Hạ ở giữa chợ rau, đem lòng yêu thương chàng trai và quyết theo đuổi Trình Hạ đến cùng trời cuối đất.

truong-tinh-nghi-14.jpg

Đông Tuyết quyết tâm rời bỏ thị trấn lạnh giá phương Bắc đến một thành phố sôi động phương nam, từ cô công nhân làm ở xưởng quyết tâm học hành để không thua kém Trình Hạ. Đông Tuyết bươn chải làm xây dựng ở tận châu Phi, không ngại khổ ngại khó để 14 năm sau trở thành giám đốc một công ty lớn và chinh phục được Trình Hạ.

qc.jpg
Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Trương Tịnh Nghi #phim ngôn tình #tạo hình Trương Tịnh Nghi #Bạch Nguyệt Quang Nơi Chợ Rau Của Tôi

