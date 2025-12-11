Sau lần trắng tay ở Miss Universe 2025, Hương Giang lại đi thi Hoa hậu lần nữa?

HHTO - Nhiều manh mối cho thấy Hoa hậu Hương Giang lại chuẩn bị chinh chiến ở một cuộc thi nhan sắc khác.

Ở Miss Universe 2025, Hương Giang dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, lần nào xuất hiện cũng đầy nổi bật nhưng tiếc rằng cô vẫn phải nhận kết quả trắng tay. Nhưng mới đây, khi nhìn vào lịch làm việc của nàng hậu trong tháng 12 thì netizen phát hiện cô có tham gia Grand Sport Day 2025 do tổ chức Miss Grand International tổ chức vào ngày 20/12.

Lịch làm việc của Hương Giang có liên quan đến MGI.

Chưa hết, khi tham gia một sự kiện mới thì Hương Giang xuất hiện trên sân khấu để giới thiệu tên mình kèm theo cuộc thi Miss Grand International All Star. Thế là đủ để netizen suy đoán rằng cô chuẩn bị chinh chiến ở một đấu trường sắc đẹp nữa.

Khoảnh khắc Hương Giang hô tên mình trong sự kiện mới đây. Nguồn: Kênh Quay Sao

Miss Grand International All Star là một phiên bản đặc biệt khi mời các người đẹp từng là ứng cử viên sáng giá của các cuộc thi nhan sắc thuộc BIG6 nhưng chưa giành được thứ hạng cao, khiến khán giả tiếc nuối. Đây sẽ là cơ hội để các thí sinh tỏa sáng, thực hiện được ước mơ giành vương miện của mình. Tuy mang tên là Miss Grand International All Star nhưng các mỹ nhân từng tham gia các đấu trường sắc đẹp quốc tế khác vẫn được chào đón chứ không khoanh vùng trong Miss Grand International.

Hương Giang rất có kinh nghiệm thi nhan sắc

Vì thế, Hương Giang đủ điều kiện để có mặt tại Miss Grand International All Star. Chưa kể trong thời gian tham gia Miss Universe 2025, đại diện Việt Nam rất thân thiết với chủ tịch Nawat của tổ chức Miss Grand International nên càng có khả năng được mời thử sức tiếp.

Hiện giờ, Hương Giang vẫn chưa chính thức xác nhận có chinh chiến ở đấu trường sắc đẹp mới hay không nhưng khán giả đã nhiệt tình ủng hộ. Bởi nàng hậu có gu thời trang ổn, ứng xử khéo léo, phong thái tự tin và rất biết cách tỏa sáng giữa đám đông nên sẽ có nhiều cơ hội gây ấn tượng ở Miss Grand International All Star.