Mấu chốt giúp trang phục của bạn trông sang trọng hơn: Hiểu rõ vóc dáng cơ thể

Ái Phương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Bạn hoàn toàn có thể trông sang trọng như đang mặc toàn đồ hiệu trên người, mấu chốt không nằm ở các món đồ, mà là sự chỉn chu và ngăn nắp, cũng như hiểu rõ vóc dáng cơ thể của mình.

1. Hiểu rõ cấu trúc cơ thể

fa3a5a3fdbbe4c243b1e1305241aa3c6.jpg

Một trong những yếu tố quan trọng nhất để luôn xinh đẹp và sang trọng là tìm được trang phục phù hợp với vóc dáng cơ thể. Điều này cần bạn phải cực kì hiểu rõ cấu trúc cơ thể mình, biết tôn lên điểm mạnh và khéo léo che đi những điểm không hoàn hảo.

london-fashion-week-s25-0488-683x1024.jpg

Ví dụ như không mặc quần jeans skinny ôm sát nếu bạn có đôi chân vòng kiềng, váy midi skirt phồng hoặc xếp ly sẽ hợp với bạn hơn. Với một thân hình quả lê, bạn sẽ trông thật tuyệt vời với các kiểu áo có tay bồng bềnh, làm nổi bật phần thân trên sẽ giúp cân bằng với phần thân dưới tròn trịa.

2. Giữ quần áo gọn gàng và ngăn nắp

1.png

Kể cả quần áo hàng hiệu đắt tiền, cũng sẽ trông rẻ tiền và cũ mèm khi bị ố vàng hoặc nhăn. Đừng bao giờ nhồi nhét quần áo trong tủ, hãy cố gắng xếp chúng gọn gàng và ngăn nắp, trước khi mặc luôn phải được ủi phẳng phiu, chỉn chu.

Trang phục không có nếp nhăn sẽ khiến chúng trông cao cấp hơn. Hãy nhớ rằng, của bền tại người, vẻ ngoài sang trọng cũng phụ thuộc vào việc bạn giữ gìn đồ đạc sao cho chúng luôn mới đẹp và tươm tất.

3. Giữ giày sạch sẽ

3.png

Giày là một điểm nhấn quan trọng có thể giúp bạn thăng hạng phong cách, nhưng cũng có thể khiến bạn bị trừ điểm. Cho dù bạn chọn mang giày thể thao trắng, giày lười hay giày cao gót, một khi bước ra đường cần phải được chăm chút và lưu tâm.

Không mang giày sờn cũ, hở mõm, lem luốc hoặc trầy đế, chúng sẽ phá hỏng mọi bộ trang phục của bạn. Để giữ gìn giày sạch sẽ, hãy thường xuyên đánh bóng hoặc lau chùi chúng đúng cách bằng bàn chải lông mềm, cùng một ít xà phòng nhẹ. Một đôi giày mới tinh, bóng bẩy sẽ giúp hoàn thiện vẻ ngoài của bạn.

