Hoa hậu Đỗ Thị Hà khoe ảnh mới, diện mạo thay đổi thế nào mà khán giả khen ngợi?

Linh Nhi - Ảnh: FBNV

HHTO - Netizen đều công nhận Hoa hậu Đỗ Thị Hà xinh đẹp hơn thấy rõ sau khi kết hôn, từ nụ cười đến thần thái tỏa ra vẻ hạnh phúc ngập tràn của cô dâu mới.

Sau hôn lễ với doanh nhân Viết Vương, Hoa hậu Đỗ Thị Hà khá “im hơi lặng tiếng” khi hạn chế tham gia các sự kiện showbiz mà dành thời gian hỗ trợ công việc của gia đình chồng. Vì thế, netizen đều mong nàng hậu sẽ tiếp tục đăng tải hình ảnh, chia sẻ chuyện thú vị cuộc sống vợ chồng son.

do-thi-ha-4.jpg
do-thi-ha-9.jpg

Mới đây, Hoa hậu Việt Nam 2020 đã tung ra bộ ảnh tận hưởng mùa Thu Hà Nội. Nàng hậu diện áo dài hoa thanh nhã, tạo dáng đơn giản giữa bối cảnh quen thuộc như tháp Rùa, tháp Hòa Phong ở hồ Gươm.

do-thi-ha-2.jpg
do-thi-ha-3.jpg

Netizen đều công nhận Hoa hậu Đỗ Thị Hà xinh đẹp hơn thấy rõ sau khi kết hôn, từ nụ cười đến thần thái tỏa ra vẻ hạnh phúc ngập tràn của cô dâu mới. Hai bộ áo dài mà nàng hậu mặc cũng được nhiều người hỏi thăm địa chỉ vì kiểu dáng đơn giản, nhã nhặn mà rất nổi bật.

do-thi-ha-7.jpg
do-thi-ha-8.jpg

Từ năm ngoái, áo dài 4 tà đã được yêu thích và đến bây giờ, xu hướng này vẫn chưa hạ nhiệt. Hoa hậu Đỗ Thị Hà cũng khéo léo chọn thiết kế 4 tà màu hồng nhạt nhẹ nhàng, nữ tính nhưng không hề đơn điệu nhờ chiếc quần màu hồng đậm làm điểm nhấn.

do-thi-ha-5.jpg

Trong khi nhiều cô gái ưa chuộng áo dài chấm đất thướt tha thì Đỗ Thị Hà lại tìm lối đi riêng với áo dài ngắn ngang đầu gối. Mẫu áo này giúp nàng hậu nhìn trẻ trung, thanh thoát hơn và từ Tết năm ngoái, Hoa hậu Việt Nam 2020 đã gắn bó với áo dài ngang đầu gối như thế này.

qc.jpg
Linh Nhi - Ảnh: FBNV
#Hoa hậu Đỗ Thị Hà #Đỗ Thị Hà áo dài #Đỗ Thị Hà #Đỗ Thị Hà sau kết hôn #Đỗ Thị Hà lấy chồng

