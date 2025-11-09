Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Biến tấu đơn giản giúp bộ nail tối giản trở nên đặc biệt hơn trong mùa lễ hội

Mai Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Những bộ móng màu nude hoặc trong suốt, trung tính thường được các nàng ưa chuộng, vì nó phù hợp với công việc và trang phục hằng ngày. Vào những lúc cao hứng muốn có sự mới lạ, bạn có thể biến tấu với vài chi tiết tinh tế để bộ móng trở nên nổi bật hơn nhưng vẫn nhã nhặn.

Đầu móng natural tips

nail-dau-mong-3.jpg
Bạn có thể chọn base trong suốt, hoặc nude, hồng da và tạo kiểu đầu móng ombre, trắng mờ ảo như mây đang tan.

Móng Pháp cổ điển luôn là lựa chọn an toàn và sang trọng, nhưng không có nghĩa là nó không thể mới lạ. Bạn có thể chọn base trong suốt, hoặc nude, hồng da và tạo kiểu đầu móng ombre, trắng mờ ảo như mây đang tan, tạo vẻ ngoài tinh tế, hiện đại. Mặc dù không có những hiệu ứng cầu kì, nhưng kiểu móng này mang đến vẻ ngoài đặc biệt hơn cho bộ nail khiêm tốn của bạn.

Micro French

8.png
Đây là gợi ý hoàn hảo cho những ai muốn có bộ móng tối giản nhưng vẫn đặc biệt.

Thay vì đường viền móng Pháp dày, thì phiên bản micro french có đường viền siêu mỏng ở đầu móng, tạo ra chi tiết tinh tế, gần như không thấy, giúp móng trông rõ ràng và bóng bẩy hơn. Nếu bạn là một cô nàng minimalist thì đầu móng trắng, đen, hoặc nâu sẽ hợp với phong cách của bạn. Còn nếu bạn muốn tăng thêm màu sắc cho cuộc sống thì đầu móng màu pastel sẽ không làm bạn thất vọng. Đây là gợi ý hoàn hảo cho những ai muốn có bộ móng tối giản nhưng vẫn đặc biệt và có chút gì đó ấn tượng, khác lạ.

Điểm nhấn vàng gold

2.png
Nền màu nude (tông màu vải canvas) rất hợp với các chi tiết vàng gold lấp lánh.

Đối với những nàng vừa thích móng màu tự nhiên, vừa muốn có một chút lấp lánh, thì đây sẽ là một sự biến tấu khiến bạn hài lòng. Nền màu nude (tông màu vải canvas) rất hợp với các chi tiết vàng gold lấp lánh. Để giữ cho lớp base màu nude đẹp mắt, tránh sử dụng glitters cục bộ, quá tập trung vào một điểm, mà hãy dàn trải tự nhiên, tạo độ lấp lánh nhẹ nhàng trên móng.

Mai Lâm
#Nail tối giản cho lễ hội #Phong cách móng nude và trong suốt #Thiết kế móng ombre và micro French #Móng tối giản với điểm nhấn vàng gold #Xu hướng làm đẹp mùa Đông 2025

Xem thêm

Cùng chuyên mục