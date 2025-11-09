Biến tấu đơn giản giúp bộ nail tối giản trở nên đặc biệt hơn trong mùa lễ hội

HHTO - Những bộ móng màu nude hoặc trong suốt, trung tính thường được các nàng ưa chuộng, vì nó phù hợp với công việc và trang phục hằng ngày. Vào những lúc cao hứng muốn có sự mới lạ, bạn có thể biến tấu với vài chi tiết tinh tế để bộ móng trở nên nổi bật hơn nhưng vẫn nhã nhặn.

Đầu móng natural tips

Bạn có thể chọn base trong suốt, hoặc nude, hồng da và tạo kiểu đầu móng ombre, trắng mờ ảo như mây đang tan.

Móng Pháp cổ điển luôn là lựa chọn an toàn và sang trọng, nhưng không có nghĩa là nó không thể mới lạ. Bạn có thể chọn base trong suốt, hoặc nude, hồng da và tạo kiểu đầu móng ombre, trắng mờ ảo như mây đang tan, tạo vẻ ngoài tinh tế, hiện đại. Mặc dù không có những hiệu ứng cầu kì, nhưng kiểu móng này mang đến vẻ ngoài đặc biệt hơn cho bộ nail khiêm tốn của bạn.

Micro French

Đây là gợi ý hoàn hảo cho những ai muốn có bộ móng tối giản nhưng vẫn đặc biệt.

Thay vì đường viền móng Pháp dày, thì phiên bản micro french có đường viền siêu mỏng ở đầu móng, tạo ra chi tiết tinh tế, gần như không thấy, giúp móng trông rõ ràng và bóng bẩy hơn. Nếu bạn là một cô nàng minimalist thì đầu móng trắng, đen, hoặc nâu sẽ hợp với phong cách của bạn. Còn nếu bạn muốn tăng thêm màu sắc cho cuộc sống thì đầu móng màu pastel sẽ không làm bạn thất vọng. Đây là gợi ý hoàn hảo cho những ai muốn có bộ móng tối giản nhưng vẫn đặc biệt và có chút gì đó ấn tượng, khác lạ.

Điểm nhấn vàng gold

Nền màu nude (tông màu vải canvas) rất hợp với các chi tiết vàng gold lấp lánh.

Đối với những nàng vừa thích móng màu tự nhiên, vừa muốn có một chút lấp lánh, thì đây sẽ là một sự biến tấu khiến bạn hài lòng. Nền màu nude (tông màu vải canvas) rất hợp với các chi tiết vàng gold lấp lánh. Để giữ cho lớp base màu nude đẹp mắt, tránh sử dụng glitters cục bộ, quá tập trung vào một điểm, mà hãy dàn trải tự nhiên, tạo độ lấp lánh nhẹ nhàng trên móng.