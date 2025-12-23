Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bóc tách ẩn ý từng chi tiết trang phục của Jennie, bảo sao là "con cưng Hàn Quốc"

Thục Uyên (tổng hợp)
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Trong phần trình diễn tại MMA 2025, Jennie (BLACKPINK) đã tái hiện chiều dài lịch sử Hàn Quốc bằng ngôn ngữ đương đại trong các chi tiết dù là nhỏ nhất trên trang phục trình diễn.

Nói về set diễn của Jennie, ban tổ chức MMA 2025 (Melon Music Awards 2025) nhận định đây là phần trình diễn "mang đậm chất nghệ thuật và trình diễn". Bám sát tinh thần này, Jennie đã dành gần 9 phút trên sân khấu để tạo nên một màn biểu diễn giàu tính thẩm mỹ, qua đó tôn vinh tinh tế văn hóa Hàn Quốc, nhấn mạnh giá trị “vượt thời gian” của nghệ thuật và thể hiện sự tri ân đối với cội nguồn của mình.

g8nzbuwwaaaw7ox.jpg
g8rfd2mawaedm8g.jpg
Các trang phục trình diễn của Jennie đều được thiết kế riêng bởi thương hiệu LEJE, tỉ mỉ và ý nghĩa đến từng chi tiết.

Ở bài hát Seoul City, Jennie gây ấn tượng khi ẩn mình trên một chiếc kiệu treo trong không trung. Toàn bộ sự chú ý của khán giả tập trung vào phần khăn lụa dài đến 15 mét. Tận dụng vải lụa mỏng - chất liệu trung tâm trong trang phục truyền thống Hàn Quốc, nhà thiết kế muốn gợi lên cảm giác của cụm từ "cánh bướm", trích từ bài "Seungmu" của nhà thơ Cho Ji Hoon, ý chỉ chuyển động nhẹ nhàng giống như cánh bướm.

s-11690004-0.jpg
s-11690007-0.jpg

Các đoạn trích thêu trên chiếc khăn voan được trích từ "Cheonggu yeongeon" - tuyển tập thơ Sijo được biên soạn vào khoảng thế kỷ 18. Theo LEJE, phân cảnh để Jennie "nấp" sau lớp vải lụa khắc những ký tự tiếng Hàn nhằm tượng trưng cho khoảnh khắc cô đối diện với nguồn gốc của mình. Khi tấm màn được vén lên, ngôn ngữ đầu tiên song hành cùng Jennie, thể hiện trọn vẹn xuất phát điểm của cô chính là Hàn Quốc.

Trang phục bên dưới lớp khăn cũng tinh tế không kém. Jennie diện một chiếc áo khoác, có phần cổ và cầu vai được cho là lấy cảm hứng từ trang phục của tượng Phật Quan Âm đang suy tư. Thêm vào đó, cô cũng kết hợp norigae được thắt nút thủ công - phụ kiện thường đi kèm cùng hanbok, tạo nên tổng thể thanh lịch mà mang đậm hơi thở truyền thống.

g8uisx9b0aaa428-210.jpg

"Chuyển mood" sang ZEN like JENNIE, main rapper nhà BLACKPINK cho thấy một màu sắc mạnh mẽ và "rực lửa" hơn, song vẫn không quên đi những chi tiết mang đậm bản sắc truyền thống.

Trang phục điểm xuyết bởi cổ áo dongjeong và dây thắt lưng vải goreum của hanbok, kết hợp cấu trúc corset đặc trưng của phương Tây. Trên cơ sở trang phục truyền thống, Jennie khéo léo tôn vinh những đường cong mềm mại trên cơ thể người phụ nữ, mang đến sự giao thoa hài hòa giữa vẻ duyên dáng cổ điển và sức mạnh, sự tự tin của phụ nữ hiện đại.

g8uisx8boaambwf.jpg
Phần vải của váy sử dụng kỹ thuật vẽ bút mực, mô tả các loại phụ kiện truyền thống như norigae hay jangdo.

Tại sân khấu like JENNIE, chiếc áo khoác của Jennie còn đặc biệt đính kết 2000 mảnh phụ kiện chạm khắc tên cô bằng tiếng Hàn. Điều này cho thấy tiếng Hàn - ngôn ngữ mẹ đẻ của Jennie, không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng, mà còn thể hiện sự thấu hiểu sâu sắc về sức mạnh nội tại trong suốt hành trình tiến ra thế giới của cô.

s-11690005-0.jpg
Chỉ riêng áo khoác của Jennie mất gần 200 giờ để chế tác.

Sự chỉn chu trong màn trình diễn mãn nhãn của Jennie còn nằm ở trang phục của các dancer. Bởi nếu nhìn kỹ, đây là những trang phục được tái hiện và biến tấu hiện đại hơn từ quần sapok, áo khoác jeogori và quần haengjeon thường được mặc cùng hanbok.

g8uisydbqaabf-e-1.jpg
Outfit dành cho các dancer cũng được thiết kế tỉ mỉ.
g8uisx-b0aaz4-j.jpg

Không chỉ có trang phục biểu diễn, chiếc váy mà Jennie mặc khi nhận giải Daesang "Bản thu âm của năm" cũng được tạo thành với phần cắt lấy cảm hứng từ hình dạng đối xứng của tháp Seokgatap tại chùa Bulguksa (Gyeongju, Hàn Quốc).

Với tư cách Đại sứ danh dự Du lịch Seoul năm 2025, Jennie đã tận dụng sức ảnh hưởng toàn cầu của mình để tôn vinh truyền thống, văn hóa của Hàn Quốc bằng ngôn ngữ đương đại dễ tiếp cận hơn với công chúng. Sự tận tâm của cô cùng ê-kíp là điều khiến dân Hàn thêm yêu mến.

unnamed-9.jpg
Thục Uyên (tổng hợp)
