Váy cưới của Shin Min Ah là thiết kế mới nhất của nhà mốt "mọi cô dâu đều mê"

HHTO - Càng ngắm váy cưới của Shin Min Ah, netizen càng xuýt xoa khen ngợi gu thẩm mỹ thanh lịch của cô dâu. Và tất nhiên lai lịch của thiết kế này cũng "không phải dạng vừa".

Hai ngày sau khi tổ chức đám cưới, Shin Min Ah và Kim Woo Bin đã chia sẻ hai bức ảnh chụp trên lễ đường. Nữ diễn viên từng nhiều lần mặc váy cưới trên phim nhưng ai cũng khen đây là bộ váy lộng lẫy nhất, hợp với nhan sắc của cô nhất.

Shin Min Ah đã chọn một thiết kế thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2026 của nhà mốt Elie Saab. Váy cưới của thương hiệu này luôn được các cô dâu ao ước với phom dáng cổ điển, chất liệu cao cấp và các chi tiết đính kết vô cùng tinh xảo.

Như bộ váy mà Shin Min Ah mặc có hàng nghìn bông hoa được gắn thủ công, tạo nên vẻ lộng lẫy mà vẫn mềm mại cho người mặc. Kiểu dáng váy công chúa càng tôn lên vóc dáng mảnh mai của Shin Min Ah, khiến ai cũng xuýt xoa khen cô dâu chú rể đẹp như tranh vẽ bước ra.

Mẫu váy này có giá khoảng 42 triệu won (tương đương 750 triệu đồng). Và trước Shin Min Ah, đã có nhiều sao Hàn như Son Ye Jin, Park Shin Hye, Kim Yuna chọn váy cưới của Elie Saab để chụp ảnh cưới hoặc mặc trong hôn lễ chính thức.

Còn bộ váy Shin Min Ah mặc chụp ảnh cưới đến từ thương hiệu đồ cưới Danielle Frankel, nổi tiếng với những thiết kế hiện đại, phá cách cùng kỹ thuật may đo cao cấp nên thực hiện được nhiều chi tiết phức tạp. Như bộ váy của Shin Min Ah có thân trên dáng corset với những đường xếp nếp tinh xảo tạo đường cong cho người mặc.