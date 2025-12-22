Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Váy cưới của Shin Min Ah là thiết kế mới nhất của nhà mốt "mọi cô dâu đều mê"

Linh Nhi - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Càng ngắm váy cưới của Shin Min Ah, netizen càng xuýt xoa khen ngợi gu thẩm mỹ thanh lịch của cô dâu. Và tất nhiên lai lịch của thiết kế này cũng "không phải dạng vừa".

shin-min-ah-5.jpg

Hai ngày sau khi tổ chức đám cưới, Shin Min Ah và Kim Woo Bin đã chia sẻ hai bức ảnh chụp trên lễ đường. Nữ diễn viên từng nhiều lần mặc váy cưới trên phim nhưng ai cũng khen đây là bộ váy lộng lẫy nhất, hợp với nhan sắc của cô nhất.

shin-min-ah-2.jpg

Shin Min Ah đã chọn một thiết kế thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2026 của nhà mốt Elie Saab. Váy cưới của thương hiệu này luôn được các cô dâu ao ước với phom dáng cổ điển, chất liệu cao cấp và các chi tiết đính kết vô cùng tinh xảo.

shin-min-ah-4.jpg
shin-min-ah-6.jpg

Như bộ váy mà Shin Min Ah mặc có hàng nghìn bông hoa được gắn thủ công, tạo nên vẻ lộng lẫy mà vẫn mềm mại cho người mặc. Kiểu dáng váy công chúa càng tôn lên vóc dáng mảnh mai của Shin Min Ah, khiến ai cũng xuýt xoa khen cô dâu chú rể đẹp như tranh vẽ bước ra.

Mẫu váy này có giá khoảng 42 triệu won (tương đương 750 triệu đồng). Và trước Shin Min Ah, đã có nhiều sao Hàn như Son Ye Jin, Park Shin Hye, Kim Yuna chọn váy cưới của Elie Saab để chụp ảnh cưới hoặc mặc trong hôn lễ chính thức.

shin-min-ah-3.jpg

Còn bộ váy Shin Min Ah mặc chụp ảnh cưới đến từ thương hiệu đồ cưới Danielle Frankel, nổi tiếng với những thiết kế hiện đại, phá cách cùng kỹ thuật may đo cao cấp nên thực hiện được nhiều chi tiết phức tạp. Như bộ váy của Shin Min Ah có thân trên dáng corset với những đường xếp nếp tinh xảo tạo đường cong cho người mặc.

qc.jpg
Linh Nhi - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#váy cưới #Shin Min Ah #Elie Saab #váy cưới Shin Min Ah #váy cưới sao Hàn

Xem thêm

Cùng chuyên mục