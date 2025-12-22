Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trần Đô Linh được khen có bài cảm ơn hay đến hoàn hảo ở Tinh Quang Đại Thưởng

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Một lần nữa, Trần Đô Linh lại chứng tỏ cô không chỉ có diện mạo xinh đẹp mà học vấn, trí tuệ cũng ở hàng đỉnh cao. Bài cảm ơn của mỹ nữ cổ trang tại Tinh Quang Đại Thưởng 2025 đang khiến netizen xuýt xoa vì quá hay.

Sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng 2025 đã kết thúc với nhiều khoảnh khắc dễ thương của sao Hoa ngữ, trong đó bài cảm ơn của Trần Đô Linh được khen ngợi cực nhiều. Trên sân khấu, mỹ nhân cổ trang thừa nhận cô thấy may mắn khi được làm diễn viên.

tran-do-linh-10.jpg
tran-do-linh-11.jpg
Trần Đô Linh lộng lẫy trong sự kiện.

Trần Đô Linh tự thấy mình giống như Mặt Trăng, không thể tự mình phát sáng mà chỉ phản chiếu ánh sáng từ sức hấp dẫn của kịch bản và nhân vật, cùng với sự nỗ lực và tài năng của ê-kíp làm phim. Ngoài ra, Trần Đô Linh còn nhận được tình cảm của khán giả, ủng hộ của truyền thông. Đó chính là những nguồn ánh sáng phản chiếu để nữ diễn viên có thể tỏa sáng và được nhận giải. Và Trần Đô Linh hứa sẽ tiếp tục cố gắng nâng cao diễn xuất, tiếp tục là “vật mang ánh sáng” mà mọi người gửi gắm.

tran-do-linh-6.jpg
tran-do-linh-7.jpg
Cô được khen là có bài cảm ơn hay xuất sắc.

Bài cảm ơn của nữ diễn viên không dài nhưng gây ấn tượng vì cô đã rất khiêm tốn nhường hào quang cho người khác, không đề cao bản thân. Từ khi gia nhập showbiz, Trần Đô Linh đã được xem là cô gái hoàn hảo trong mắt khán giả, không chỉ có nhan sắc nổi bật mà học vấn cũng xuất sắc.

tran-do-linh-2.jpg
Trần Đô Linh có học vấn đáng nể trong showbiz Hoa ngữ.

Cô từng thi đỗ khoa Cơ khí điện, Đại học hàng không và du hành vũ trụ Nam Kinh (Nam Hàng) với số điểm 621/750, một điểm số rất cao khiến cho mọi người đều phải tò mò về cô nữ sinh đã đẹp lại còn học siêu. Trần Đô Linh từng kể rằng cô rất bức xúc khi mọi người cho rằng con gái thường học kém các môn tự nhiên, vì thế cô quyết tâm ôn luyện để giành điểm cao của một ngôi trường gần như chỉ có nam sinh thi vào.

tran-do-linh-5.jpg
Nữ diễn viên được khen vừa xinh đẹp vừa thông minh.

Không chỉ thi đậu với kết quả đáng nể, Trần Đô Linh từng có tên trong Top 10 sinh viên xuất sắc nhất trường Nam Hàng, mục chế tạo công trình và vũ khí chuyên nghiệp. Và nếu không có lối rẽ bất ngờ khi được mời đóng phim Tai Trái, có lẽ Trần Đô Linh sẽ trở thành một kỹ sư tài năng.

