Váy áo quá cầu kỳ, sao Hoa ngữ gặp "kiếp nạn" trên thảm đỏ Tinh Quang Đại Thưởng

HHTO - Thảm đỏ sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng năm nay khiến netizen ngỡ ngàng vì nhỏ xíu và không có chút sang xịn mịn nào, chưa kể một số sao nữ còn gặp sự cố trang phục.

Showbiz Hoa ngữ cuối năm luôn nhộn nhịp các sự kiện lớn nhỏ và Tinh Quang Đại Thưởng thường được chờ đợi vì độ hoành tráng với rất nhiều sao lớn tham gia. Ai cũng chờ đợi thảm đỏ năm nay sẽ lộng lẫy, hoành tráng nơi các ngôi sao sải bước tạo dáng giữa khung cảnh lung linh. Nhưng chẳng ngờ khu vực thảm đỏ Tinh Quang Đại Thưởng 2025 bé tới mức ngỡ ngàng.

Mạnh Tử Nghĩa cùng Lý Quân Nhuệ khi bước ra thảm đỏ để quảng bá cho phim Thượng Công Chúa đã đi rất chậm vì Mạnh Tử Nghĩa sợ vấp ngã. Cô mặc bộ váy đuôi cá có thiết kế cầu kỳ, ôm sát chân nên khó di chuyển và Lý Quân Nhuệ đã rất tinh ý đi thật chậm để dìu đỡ bạn diễn.

Bộ váy này còn khiến Mạnh Tử Nghĩa bị nghi ngờ đã can thiệp dao kéo để tăng kích cỡ vòng 3. Thấy vậy, cô đã phải nhanh chóng thanh minh rằng cô không hề làm vậy, tất cả chỉ là hiểu lầm. Chiếc váy gốc hơi rộng nên stylist đã phải bóp eo cho vừa với nữ diễn viên, cộng thêm váy có nhiều nếp gấp càng khiến vòng 3 của Mạnh Tử Nghĩa nhìn lớn hơn thực tế mà thôi.

Nếu như Mạnh Tử Nghĩa gặp khó khăn vì chiếc váy quá ôm sát thì Châu Dã lại suýt ngã vì chiếc khăn voan dài tới 3 mét. Khăn voan này khi chụp ảnh trong studio thì cực ổn, giúp Châu Dã lộng lẫy lên nhiều.

Khi nữ diễn viên đang bước thong dong cùng Thừa Lỗi trêm thảm đỏ thì khăn voan bị mắc kẹt khiến Châu Dã bị mất đà, giật ngược lại phía sau. May mà nữ diễn viên kịp giữ thăng bằng còn Thừa Lỗi nhanh chóng cuộn gọn khăn voan giúp cô để tránh sự cố lần nữa.