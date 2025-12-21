Ảnh chụp lần đầu gặp mặt và ảnh cưới của Shin Min Ah - Kim Woo Bin có gì thú vị?

HHTO - Khi cặp đôi Kim Woo Bin và Shin Min Ah tung ảnh cưới chính thức, netizen có dịp nhìn lại bộ ảnh trong lần đầu tiên hai người gặp mặt và nhận ra một điều thú vị.

Shin Min Ah và Kim Woo Bin đã tung ra bức ảnh cưới chính thức. Tuy chỉ có một tấm hình duy nhất nhưng cũng đủ để cư dân mạng xuýt xoa trước không khí hạnh phúc ngập tràn. Trong bức ảnh đen trắng, Shin Min Ah cùng Kim Woo Bin đầy rạng rỡ giữa bầu trời tuyết rơi, sẵn sàng bước vào chặng đường mới trong mùa Đông này.

Shin Min Ah và Kim Woo Bin tổ chức hôn lễ vào ngày 20/12.

Bức ảnh cũng khiến netizen nhớ đến lần đầu gặp gỡ của đôi uyên ương. Mùa Hè năm 2014, hai ngôi sao được mời chụp ảnh đôi cho một bộ sưu tập thời trang. Dù chưa từng quen biết nhau trước đó, nhưng đều là diễn viên chuyên nghiệp nên Shin Min Ah và Kim Woo Bin vẫn phối hợp cực ăn ý và tạo ra những khoảnh khắc ngọt ngào.

Đây chính là bộ ảnh "khởi đầu tình yêu".

Đâu ai ngờ rằng bộ ảnh này chính là điểm khởi đầu cho một chuyện tình kín đáo nhưng sâu sắc. Họ cứ ở bên nhau thầm lặng từ năm 2015, đến hai năm sau mới khoe tin vui cho khán giả biết. Rồi Kim Woo Bin mắc ung thư vòm họng, phải tạm rời showbiz để điều trị bệnh và suốt những năm tháng khó khăn ấy, Shin Min Ah luôn ở bên động viên chăm sóc anh.

Chuyện tình của họ không ồn ào mà rất êm đềm.

Chuyện tình của Shin Min Ah và Kim Woo Bin không hề ồn ào, cả hai ít khi nhắc đến đối phương, nhưng khán giả vẫn biết họ đang hạnh phúc thông qua những bức ảnh cùng nhau đi mua sắm hoặc du lịch nước ngoài mà người qua đường chụp lại được. Ngay cả khi tổ chức hôn lễ sau 10 năm hẹn hò, Shin Min Ah cùng Kim Woo Bin cũng tổ chức đám cưới riêng tư, chỉ mời những người thân thiết nhất.

Netizen phát hiện sự tréo ngoe thú vị của hai bức ảnh.

Và nếu so sánh bộ ảnh lần đầu gặp mặt với bức ảnh cưới, bạn sẽ thấy một sự tréo ngoe thú vị. Loạt ảnh quảng cáo chụp giữa mùa Hè nhưng để giới thiệu bộ sưu tập thu đông nên Kim Woo Bin và Shin Min Ah mặc áo len, áo khoác ấm sực. Còn ảnh cưới thì cô dâu lại mặc váy hở vai mỏng manh giữa trời tuyết rơi trắng xóa.