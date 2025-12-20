Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hiệu ứng Taylor Swift: Khi một cuốn sách "đổi vận" chỉ sau vài giây lên hình

Quỳnh Phương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Một khoảnh khắc tình cờ trong phim tài liệu The End of an Era đã biến The God of the Woods từ một cuốn tiểu thuyết trinh thám thành hiện tượng mới trên mạng xã hội, tiếp tục khẳng định sức ảnh hưởng của Taylor Swift vượt xa lĩnh vực âm nhạc.

Trong phim tài liệu The End of an Era, một khoảnh khắc thoáng qua của Taylor Swift khi đang nghe sách nói nhanh chóng lọt vào “tầm ngắm” của fan. Qua những đoạn âm thanh ngắn ngủi được lan truyền, người hâm mộ đã nhanh chóng nhận ra đó là The God of the Woods - cuốn tiểu thuyết trinh thám tâm lý đầy kịch tính của nhà văn Liz Moore. Sự xuất hiện tình cờ này đã thổi bùng những cuộc thảo luận sôi nổi trên khắp các nền tảng trực tuyến.

screenshot-2025-12-18-224931.png
Tác phẩm The God Of The Woods bất ngờ lan truyền mạnh mẽ.

Ngay sau đó, một làn sóng tìm kiếm The God of the Woods đã bùng nổ trên diện rộng. Tác phẩm ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc về mức độ quan tâm của độc giả, đặc biệt là ở định dạng sách nói. Giới xuất bản quốc tế không khỏi ngạc nhiên trước tốc độ "đổi vận" của tác phẩm. Không có chiến dịch marketing rầm rộ hay lời kêu gọi trực tiếp nào từ phía Taylor Swift nhưng sức mạnh của sự tò mò từ công chúng vẫn đủ để đưa tác phẩm trở thành cái tên “cháy hàng” trên các nền tảng bán lẻ.

The God of the Woods “cháy hàng” trên các nền tảng bán lẻ.
The God of the Woods “cháy hàng” trên các nền tảng bán lẻ.

Ngày 17/12, Netflix xác nhận đang triển khai dự án chuyển thể cuốn tiểu thuyết này thành series, với sự tham gia trực tiếp của Liz Moore trong vai trò sáng tạo. Thông tin được công bố đúng thời điểm tác phẩm đang có độ thảo luận nóng hơn bao giờ hết, tạo nên một sự trùng hợp đầy bất ngờ. Nhiều người hâm mộ cho rằng việc The God of the Woods xuất hiện trong phim tài liệu của Taylor Swift đã phần nào thúc đẩy Netflix “bật mí” sớm về dự án này.

Netflix xác nhận đang triển khai dự án chuyển thể cuốn tiểu thuyết.
Netflix xác nhận đang triển khai dự án chuyển thể cuốn tiểu thuyết.

Đây không phải là lần đầu tiên sức ảnh hưởng của Taylor Swift tác động mạnh mẽ đến các sản phẩm tiêu dùng thường ngày. Hiện tượng này thậm chí được nhiều nhà kinh tế gọi bằng cái tên “Hiệu ứng Taylor Swift”. Một ví dụ điển hình là trong đoạn video TikTok để quảng bá cho ca khúc Fortnight, Taylor xuất hiện với chiếc váy quần Pirouette khiến sản phẩm cháy hàng chỉ sau 15 phút. Thương hiệu này phải buộc phải chuyển sang đặt hàng trước và ghi nhận tới 10.000 đơn đặt hàng. Chỉ từ một khoảnh khắc kéo dài vỏn vẹn 3 giây, doanh số tăng vọt 600 - 700%, đánh dấu ngày bán hàng cao nhất từ trước đến nay của hãng.

z7345089014717-c02b5f5f2038ca2798f5543b6e522621.jpg
"Hiệu ứng Taylor Swift" giúp nhiều doanh nghiệp nhỏ "cháy hàng".
image-1.jpg
Quỳnh Phương
#Taylor Swift #hiệu ứng #sách nói #hiện tượng #truyền thông #văn hóa

